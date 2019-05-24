300 российских туристов вылетели с Хайнаня после 40 часов ожидания рейса

Более 300 российский туристов смогли вылететь с китайского острова Хайнань в Москву 24 мая утром, передает "Интерфакс".

Рейс F7 9854 авиакомпании iFly задержали почти на двое суток. На борту самолета находятся 311 пассажиров.

Вылет воздушного судна задержался из-за неисправности в системе кондиционирования воздуха. Туристов разместили в гостиницах и предоставили им трехразовое питание.