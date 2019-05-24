Тема:
Китовая тюрьма 32 минуты назад
Владелец "китовой тюрьмы" пообещал выпустить косаток и белух на свободу
Директор компании "Афалина" Алексей Решетов, владелец одной из четырех компаний-отловщиков, пообещал отпустить на свободу косаток и белух.
Решение о выпуске животных, которые содержатся в "китовой тюрьме", будет принято исходя из рекомендаций ученых и руководства страны. В четверг, 23 мая, Алексей Решетов заявил о том, что не собирается выпускать своих косаток и белух, несмотря на решение международных и российских ученых и властей.
Теперь, по словам директора "Афалина", все действия направлены на выполнение поручения президента России. Решетов утверждает, что компании являются добросовестными пользователями российских биоресурсов. При этом он уточнил, что компания сотрудничает с научным консилиумом, который уже дал свои прогнозы о судьбе животных.
Все животные здоровы, об их состоянии постоянно отчитываются перед членами рабочей группы правительства. Также присутствует полное взаимодействие с Росрыболовством, губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, передает слова Решетова "Интерфакс".
Директор компании "Афалина" обосновывал свой отказ о выпуске косаток и белух из "китовой тюрьмы" тем, что это его собственность. По его словам, любой вопрос о выпуске может ставиться только после лишения его этого права.
"Решение о выпуске я не принимал и принимать не собираюсь. Все необдуманные заявления о каком-то возможном выпуске остаются на совести тех, кто эти заявления делает", — сообщил Решетов журналистам в Южно-Сахалинске, где в суде проходило слушание иска зоозащитников о выпуске косаток из "китовой тюрьмы".
В пресс-службе Министерства природы заявили, что их позиция по данному вопросу остается неизменной. "Мы продолжаем считать, что животных надо выпустить. Окончательное решение будет принимать уже высшее руководство».
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, в свою очередь, прокомментировал, что в Кремле удивились заявлению Решетова о его нежелании выпустить косаток и белух из "китовой тюрьмы".
"Все было четко сформулировано. Пока мы констатируем, что эти поручения, как минимум в части, не выполняются. Сейчас еще раз, что называется, сверим часы, в какой именно части не выполняются эти поручения", — передает слова Дмитрия Пескова "Интерфакс".
В пресс-службе Росрыболовства сообщили, что косаток и белух выпустят, предположительно, в июле-августе, в соответствии с рекомендациями консилиума ученых.
В 2018 году в Охотском море выловили около сотни косаток и белух для последующей их продажи в китайские океанариумы. Млекопитающих и китов поместили в вольеры бухты Средняя, которая находится в Приморье. Впоследствии ее назвали "китовой тюрьмой". Уголовные и административные дела возбуждены после того, как после вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ обнаружили, что косатки и белухи выловлены с многочисленными нарушениями закона.
Ранее по теме
-
Суд не разрешил держать белух и косаток в "китовой тюрьме"1 сутки назад
-
Ученые: всех косаток и белух можно выпустить из "китовой тюрьмы"29 суток назад
-
Кусто в "китовой тюрьме": ученые решат, будет ли животным лучше на воле1 месяц назад
-
"Освободить Вилли": для спасения косаток и белух в Приморье высадилась команда Кусто1 месяц назад
-
На помощь узникам "китовой тюрьмы" прибыла команда Кусто1 месяц назад
-
Французский океанолог Кусто прибывает в Россию на помощь косаткам в "китовой тюрьме"1 месяц назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Петиция за отставку Зеленского набрала нужные голоса
- Маски зайчиков шокировали приморских педагогов
- Задержан организатор покушения на волгоградского губернатора
- Филарет отказался соблюдать условия томоса
- В квартире экс-министра Абызова нашли наркотики
Самое читаемое
-
"Евровидение" пересмотрело итоги
- "Пилоты спят!": скончавшийся в Домодедове дебошир требовал остановить самолет
- Больная раком женщина погибла из-за поломки аппарата лучевой терапии
- Монстр из Флориды: известного маньяка казнили спустя 30 лет
- На выпускников обрушился потолок во время последнего звонка. Видео
Телеканал "Россия"
-
Премьера трейлера и постера фильма Федора Бондарчука "Вторжение"
- "Удивительные люди" – 2019. Кастинг!
- Травля Яны Поплавской: сказочный старт и жестокая реальность Красной Шапочки
- "Cибирские мышки": жертвы фотографа-извращенца прерывают молчание
Вести.Экономика
-
Обвал рынков давит на позицию Трампа по Huawei
- Топ-10 компаний с самыми высокими зарплатами в Великобритании
- Ослабление рубля: будет ли еще шанс купить валюту?
- К чему ведут отрицательные ставки и почему не меняют модель потребления?
- Топ-10 городов мира с самым дорогим общественным транспортом
Вести.Hi-tech
-
В Huawei рассказали, когда заменят Android и Windows
- Amazon работает над считывателем эмоций
- Российские учёные оживили Джоконду
- Сверхприватный браузер Tor теперь есть на Android
- Honor 20: всё о новом "доступном флагмане"
Авто.Вести.Ru
-
Зеркало-камера и "прозрачный" капот: Land Rover обновил Discovery Sport
- Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра
- Skoda Superb впервые отправилась на бездорожье
- Объявлена цена Renault Arkana для России
- Skoda наконец-то показала обновленный Superb
Недвижимость
-
5 стран с самым доступным жильем у моря
- Раздельный сбор мусора будут стимулировать финансово
- Как это устроено: что такое технопарк, и для чего он нужен
- Туристам предлагают поселиться в гигантской картофелине
- Самым лучшим небоскребом будущего стал мусорный полигон
- Женщина приютила 60 кошек, теперь ее хотят выселить
Вести.Медицина
-
Правда или миф: тренировки на пустой желудок сжигают больше жира
- Кругом обман: почему паста с углем не отбеливает зубы (и даже вредит им)
- Говорят ученые: если вы не достигли успеха в молодости, ждите его после 50 лет
- Изжога от кофе: как сделать напиток более мягким?
- Осторожно, газы: неочевидная проблема диет с высоким содержанием белка
Вести в 20.00
-
Путин вручил в Кремле госнаграды
- Музей в Гданьске запретил "Темную ночь"
- 300 россиян не могут вылететь из Китая
Вести-Москва
-
Производитель вагонов заплатит за сбой на серой ветке метро
- Правила безопасности при подготовке к ЕГЭ: советы для школьников и родителей
- "Рыбная неделя": москвичей ждут деликатесы и яркие шоу
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Физики сгенерировали под водой самый громкий звук в истории
- Выявлены новые потенциально опасные последствия космических полётов
- Учёные выяснили, что влияет на желание завести собаку
- Российские учёные создали прибор для борьбы с бессонницей
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Провалы и сенсации ММКФ
- Ким Ки Дук - о взгляде на кино и новых работах
- Максим Аверин о спектакле "Платонов" в Театре Сатиры
- Состоялся модный показ фонда "Русский Силуэт"
Москва 24
-
Не наказуемо? Почему отпустили бросившую ребенка в поликлинике мать
- Быть начеку! Как обезопасить банковские карты от мошенников
- Попавшую в столичную больницу с укусами девочку отправят в соцучреждение
- В пруду музея "Коломенское" утонул человек
- Задержан избивший пенсионерку в храме москвич