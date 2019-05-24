Владелец "китовой тюрьмы" пообещал выпустить косаток и белух на свободу

Директор компании "Афалина" Алексей Решетов, владелец одной из четырех компаний-отловщиков, пообещал отпустить на свободу косаток и белух.

Решение о выпуске животных, которые содержатся в "китовой тюрьме", будет принято исходя из рекомендаций ученых и руководства страны. В четверг, 23 мая, Алексей Решетов заявил о том, что не собирается выпускать своих косаток и белух, несмотря на решение международных и российских ученых и властей.

Теперь, по словам директора "Афалина", все действия направлены на выполнение поручения президента России. Решетов утверждает, что компании являются добросовестными пользователями российских биоресурсов. При этом он уточнил, что компания сотрудничает с научным консилиумом, который уже дал свои прогнозы о судьбе животных.

Все животные здоровы, об их состоянии постоянно отчитываются перед членами рабочей группы правительства. Также присутствует полное взаимодействие с Росрыболовством, губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, передает слова Решетова "Интерфакс".

Директор компании "Афалина" обосновывал свой отказ о выпуске косаток и белух из "китовой тюрьмы" тем, что это его собственность. По его словам, любой вопрос о выпуске может ставиться только после лишения его этого права.

"Решение о выпуске я не принимал и принимать не собираюсь. Все необдуманные заявления о каком-то возможном выпуске остаются на совести тех, кто эти заявления делает", — сообщил Решетов журналистам в Южно-Сахалинске, где в суде проходило слушание иска зоозащитников о выпуске косаток из "китовой тюрьмы".

В пресс-службе Министерства природы заявили, что их позиция по данному вопросу остается неизменной. "Мы продолжаем считать, что животных надо выпустить. Окончательное решение будет принимать уже высшее руководство».

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, в свою очередь, прокомментировал, что в Кремле удивились заявлению Решетова о его нежелании выпустить косаток и белух из "китовой тюрьмы".

"Все было четко сформулировано. Пока мы констатируем, что эти поручения, как минимум в части, не выполняются. Сейчас еще раз, что называется, сверим часы, в какой именно части не выполняются эти поручения", — передает слова Дмитрия Пескова "Интерфакс".

В пресс-службе Росрыболовства сообщили, что косаток и белух выпустят, предположительно, в июле-августе, в соответствии с рекомендациями консилиума ученых.

В 2018 году в Охотском море выловили около сотни косаток и белух для последующей их продажи в китайские океанариумы. Млекопитающих и китов поместили в вольеры бухты Средняя, которая находится в Приморье. Впоследствии ее назвали "китовой тюрьмой". Уголовные и административные дела возбуждены после того, как после вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ обнаружили, что косатки и белухи выловлены с многочисленными нарушениями закона.