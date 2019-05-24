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Выборы на Украине 1 час назад
Депутаты Рады обжаловали свой роспуск в Конституционном суде
62 народных избранника обжаловали указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и назначении новых выборов на 21 июля 2019 года. Иск подан в Конституционный суд. Иск о роспуске Рады неконституционен, уверен депутат фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук.
По мнению депутата Тетерука указ Зеленского цинично нарушает нормы украинского Основного закона и на основании этого стопроцентного аргумента будет отменен. "Опомнитесь, станьте гарантом Конституции", — цитирует обращение Тетерука к Зеленскому ТАСС.
Под иском в Конституционный суд поставили свои подписи депутаты от "Блока Петра Порошенко", а также Радикальной партии Олега Ляшко. Заявители попросили Конституционный суд рассмотреть их обращение в течение минимально возможного срока — это один месяц.
Несколько заявлений о признании незаконным указа Зеленского поданы в Верховный суд Украины. При этом глава ЦИК Украины Татьяна Слипачук не видит никакой возможности остановить запущенный избирательный процесс.
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