В Приморье объявлено штормовое предупреждение

Главное управление МЧС по Приморскому краю объявило в регионе штормовое предупреждение в связи с ожидаемыми ливнями и сильным ветром на западе края вечером в понедельник, 27 мая.

По прогнозам синоптиков, вечером в понедельник местами в западной половине Приморского края и во Владивостоке ожидается сильный дождь с грозой и усилением ветра до 17-22 метров в секунду. На реках возможно формирование дождевых паводков с подъемом уровня воды до 70 сантиметров.

Наиболее паводкоопасные районы, в которых возможны резкие подъемы уровня воды и подтопления низменных участков, — Лазовский, Октябрьский, Ольгинский, Партизанский, Спасский, Хасанский, Чугуевский и Шкотовский районы, Уссурийский городской округ.

МЧС функционирует в режиме повышенной готовности, сообщает агентство "Интерфакс".

Спасатели рекомендуют местным жителям временно воздержаться от пользования автотранспортом и выезда за пределы населенных пунктов, а также принять необходимые меры для обеспечения собственной безопасности и безопасности имущества. Владельцам маломерных судов рекомендовано не выходить на акваторию на период действия предупреждения.