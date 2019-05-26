Зеленский сделает из Украины базу для покорения мира

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал украинцам создать все условия для реализации себя на родине. Зеленский намерен сделать Украину "базой для дальнейшего покорения мира" для талантов.

В воскресенье в Facebook Зеленский поздравил подписчиков со 130-летием русского авиаконструктора Игоря Сикорского. Впрочем, Зеленский считает Сикорского "знаменитым украинцем". "Отец вертолетов" — блестящий пример инноватора, добавил Зеленский.

Игорь Сикорский — русский и американский авиаконструктор. В 1918 году покинул Россию.