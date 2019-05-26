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26 мая 201922:05 Дарья Швецова

Что мешает планам Зеленского

Что мешает планам Зеленского

Первая неделя Владимира Зеленского в президентском кресле. Что пока точно, как в сериале "Слуга народа", а что уже пошло не так?

Многие называют это неофициальной частью инаугурации Владимира Зеленского. В Киеве — День города. Празднуют с размахом. Концерты, народные гуляния. Одна из площадок — прямо у стен Верховной Рады. У всех в эти выходные есть время перевести дух. Накануне стартовала новая — парламентская — предвыборная кампания.

О том, что нынешнему созыву спокойно дожить свой срок до осени не удастся, стало известно еще на инаугурации. "Я распускаю Верховную Раду восьмого созыва", — заявил Зеленский. Это был финальный аккорд инаугурационной речи. До этого Зеленский предложил покинуть свои посты кабинету министров, главам СБУ и Минобороны, генпрокурору Украины. Почти все подали в отставку в тот же день.

"Я предложил президенту объединить усилия правительства и Рады, но он выбрал другой путь и своим заявлением взял на себя всю ответственность перед будущими угрозами", — сказал Владимир Гройсман, премьер-министр Украины.

На улице, где перед Радой у больших экранов собралось три тысячи человек, речь Зеленского встречали бурными овациями. На трибунах Рады — реакция другая. Депутат Ляшко перебивает президента, когда тот, обращаясь к жителям юго-востока, переходит на русский вопреки закону о мове.

После завершения инаугурации депутаты фотографируются, положив руку на старинное Пересопницкое Евангелие и Конституцию. Ее нового гаранта ждет собравшийся народ.

Владимир Зеленский покидает Верховную Раду уже в статусе президента — без приставки "новоизбранный" — и направляется в Мариинский дворец для встреч с международными делегациями.

А толпа еще долго не расходится. "Первое, что надо сделать, — это антикоррупционная политика. Это основное, так как сказывается на благосостоянии граждан. Очень непростая ситуация у него, потому что наследство оставили ему плохое. Кроме этого, ему стремятся мешать", — говорят люди.

Первая встреча — с главами фракций. Вроде бы договорились вынести на голосование в Раде поправки в избирательную систему. Но депутаты президентский указ даже в повестку включать не стали.

Планам Зеленского могут помешать и банальные бюрократические проволочки. К примеру, в ЦИК уже заявили, что к 21 июля, на которое назначены внеочередные выборы в парламент, даже бюллетени напечатать не успеют.

"В два месяца мы никак не уложимся. Некоторые сериалы, они заканчиваются. Я про "Игру престолов". А наши с вами продолжаются, надеюсь, что вы будете следить за этим процессом с неменьшим интересом", — сказала глава ЦИК Украины Татьяна Слипачук.

За процессом следят и на Западе, а именно за одним из главных персонажей этой истории — Игорем Коломойским, который находится под следствием ФБР по подозрению в отмывании денег на территории Соединенных Штатов. И его связь с нынешним украинским президентом явно беспокоит американский истеблишмент.

"Как только Коломойский вернулся, он угрожал двум американским гражданам. Представители Коломойского и враги президента Трампа являются советниками избранного президента. Это реальный тест: Будет ли Коломойский арестован?" – задается вопросом американский политик Рудольф Джулиани.

Американские граждане, которых, по их словам, угрожал убить Коломойский, — это Игорь Фруман и Лев Парнас. Вот они на фото в компании президента Трампа и вице-президента Пенса. Сам олигарх, будто не обращая внимания на риторику с Запада, в первый день избирательной кампании анонсирует создание новой партии.}

"Это будет всеукраинский проект "Доверяй делам", то есть партия, в которой будет представлено большое количество мэров. После президентских выборов должна произойти перезагрузка тех проектов, которые не были успешны", — считает Коломойский.

От Зеленского ждут новых проектов. Выдвинули, было, идею референдума о переговорах с Россией по Донбассу, но потом тему как-то замяли.

"Надо сказать о том, что на Украине нет закона о референдуме — ни о всеукраинском, ни о местном. Мы слышим невнятную позицию. Он говорит, что ради мира готов на все, а после этого через несколько часов встречается с американцами и говорит о том, что надо усилить санкции против России. То или он не понимает, о чем он говорил во время инаугурационной речи, то или он не хочет мира", — отметил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Виктор Медведчук.

О мире и разговоры людей на улицах: "Надо остановить эту войну и делать новые назначения. Мы решаем вопрос мира, поэтому, естественно, должен быть диалог".

На неделе вновь заговорили о церковном расколе, теперь уже внутри раскольников, в так называемой Православной Церкви Украины. Новая структура, не успев оформиться, начала распадаться. Лжепатриарх Филарет фактически обвинил Константинопольского Патриарха и Порошенко в обмане и воровстве.

Теперь все — через Стамбул: и рукоположения, и даже миро — нужное для обрядов ароматическое масло — самостоятельно варить нельзя. После многочасового заседания принять то, что главой новой организации сделали его бывшего протеже Епифания Думенко, Филарет так и не пожелал.

Очевидные проблемы своего предвыборного автокефального проекта признал и Порошенко. "Посмотрите, что делается с томосом! Боже! А ведь какую невероятную работу мы провели по объединению! Но я верю, что Церковь мы тоже сможем защитить", — заявил он.

Порошенко руки не складывает, готовится к новым политическим битвам, в первую очередь, к парламентским выборам.

Так как Верховная Рада не приняла поправки в избирательный кодекс, всем партиям нужно будет, как и прежде, преодолеть 5-процентный барьер. Пока шансы на это есть только у шести фракций. При этом, по данным опросов, большинство пока у "Слуги народа", а вот Блок Петра Порошенко не набирает и 8%. Из названия партии Порошенко накануне решил убрать свое имя. Теперь она называется "Европейская солидарность", что, впрочем, вряд ли прибавит ей голоса.

В это время новый президент привлекает электорат танцами. Между важными государственными делами он нашел время прийти на комедийное шоу, которое раньше вел сам. Оставаться зрителем не пожелал. Видимо, заскучав в президентском кресле, вышел на сцену и пытался завести толпу энергичными па.

Текст: "Вести недели"

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