Huawei против ответных мер Китая в отношении Apple

Руководство Huawei против того, чтобы Пекин предпринимал меры против американской Apple в ответ на решение США внести эту китайскую телекоммуникационную компанию в черный список. Об этом заявил гендиректор Huawei Жэнь Чжэнфэй.

"Прежде всего, такое не произойдет. Во-вторых, если такое произойдет, то я первый выражу протест", — заверил он, назвав американскую компанию своим учителем — Зачем мне сопротивляться своему учителю? Я никогда так не поступлю".

На вопрос агентства Bloomberg о том, как долго Huawei способен продержаться в условиях сокращения поставок комплектующих и программного обеспечения со стороны других компаний, Жэнь Чжэнфэй ответил, что США не могут управлять всем миром, соответственно, другие страны самостоятельно решат, будут ли сотрудничать с Huawei, руководствуясь собственными бизнес-интересами.

15 мая президент США Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. В связи с этим Huawei внесен в черный список из-за угрозы национальной безопасности, сообщает ТАСС.

Американская компания Google отказалась от сотрудничества с Huawei и объявила, что отныне последняя лишается права устанавливать на свои смартфоны мобильную операционную систему Android — собственность Google. Также Huawei не сможет продавать смартфоны с предустановленной системой Google Рlay, где 2,5 миллиона всевозможных приложений, включая почту, карты, YouTube и другие сервисы на все случаи жизни.

Кроме того, несколько американских производителей — поставщиков электронных чипов для смартфонов Huawei — объявили о прекращении сотрудничества с китайцами. Это, например, Intel и Qualcomm. Microsoft удалила из своих интернет-магазинов ноутбуки Huawei с операционной системой Windows.

В августе прошлого года Трамп подписал указ, который запретил правительственным ведомствам США использовать оборудование, произведенное Huawei и еще одной китайской компанией ZTE.