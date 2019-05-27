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Торговая война между США и Китаем 29 минут назад
Huawei против ответных мер Китая в отношении Apple
Руководство Huawei против того, чтобы Пекин предпринимал меры против американской Apple в ответ на решение США внести эту китайскую телекоммуникационную компанию в черный список. Об этом заявил гендиректор Huawei Жэнь Чжэнфэй.
"Прежде всего, такое не произойдет. Во-вторых, если такое произойдет, то я первый выражу протест", — заверил он, назвав американскую компанию своим учителем — Зачем мне сопротивляться своему учителю? Я никогда так не поступлю".
На вопрос агентства Bloomberg о том, как долго Huawei способен продержаться в условиях сокращения поставок комплектующих и программного обеспечения со стороны других компаний, Жэнь Чжэнфэй ответил, что США не могут управлять всем миром, соответственно, другие страны самостоятельно решат, будут ли сотрудничать с Huawei, руководствуясь собственными бизнес-интересами.
15 мая президент США Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. В связи с этим Huawei внесен в черный список из-за угрозы национальной безопасности, сообщает ТАСС.
Американская компания Google отказалась от сотрудничества с Huawei и объявила, что отныне последняя лишается права устанавливать на свои смартфоны мобильную операционную систему Android — собственность Google. Также Huawei не сможет продавать смартфоны с предустановленной системой Google Рlay, где 2,5 миллиона всевозможных приложений, включая почту, карты, YouTube и другие сервисы на все случаи жизни.
Кроме того, несколько американских производителей — поставщиков электронных чипов для смартфонов Huawei — объявили о прекращении сотрудничества с китайцами. Это, например, Intel и Qualcomm. Microsoft удалила из своих интернет-магазинов ноутбуки Huawei с операционной системой Windows.
В августе прошлого года Трамп подписал указ, который запретил правительственным ведомствам США использовать оборудование, произведенное Huawei и еще одной китайской компанией ZTE.
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