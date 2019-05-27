Гуайдо надеется на Норвегию в переговорах с Мадуро

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо, выступая перед сторонниками, заявил, что отказывается вести диалог с Николасом Мадуро.

Гуайдо назвал целью предстоящей поездки в Осло переговоры о посредничестве со стороны Норвегии, а не контакты с действующей властью. По его мнению, единственный возможный результат встреч в Скандинавии — это смена правительства.

Ранее в пресс-службе норвежского министерства иностранных дел сообщили о подготовке переговоров между Мадуро и Гуайдо в Осло и отметили, что продолжат поддерживать стороны для разрешения политического кризиса.

Эта же тема на повестке встречи главы МИДа России Сергея Лаврова со своим кубинским коллегой Бруно Родригесом. Она пройдет в Москве, сообщает "Россия 24". Помимо ситуации в Венесуэле, министры обсудят двусторонее сотрудничество Москвы и Гаваны.