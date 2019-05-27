"Мультимир" пройдет в четвертый раз на ВДНХ

С 30 мая по 2 июня 2019 года на ВДНХ уже в четвертый раз пройдет яркий и незабываемый фестиваль анимации и развлечений для детей и родителей "Мультимир".

Фестиваль объединит под одной крышей более 100 компаний-участников, среди которых ведущие анимационные студии России, популярные зарубежные мультфильмы, производители детских товаров и услуг.

На "Мультимире" детей ждет встреча с любимыми героями: Машей и Медведем, Фиксиками, Ми-ми-мишками, Деревяшками, волшебницами из "Сказочного патруля", Белкой и Стрелкой, Защитниками, Смешариками и Малышариками, Тимой и Томой, Лунтиком и Барбоскиными, легендарными персонажами "Союзмультфильма" и многими-многими другими.

В первый день фестиваля пройдет награждение победителей премии в сфере анимации и лицензирования "Мультимир". Лучшие анимационные проекты года будут названы по итогам голосования зрителей и профессионального жюри.

Посетителей ждет много интересных сюрпризов от анимационных студий. Так, студия "Анимаккорд" 1 июня отметит 10-летний юбилей проекта мультсериала "Маша и Медведь". Также компания представит свой новый мультик "Клео и Друзья" об увлекательных и забавных приключениях девочки Клео, ее младшего брата Пупса и их друзей.

Группа компаний "Рики", создавшая "Смешариков" и "Малышарикиов", пригласит на виртуальную экскурсию по студии компьютерной анимации. Также на площадке состоится научное шоу с Пином и выступление артистов театра "Смешарики".

На стенде мультфильма "Летающие звери" весь день аниматоры будут проводить конкурсы, петь песни и заводить хороводы. Юных зрителей будут слон Прабу и свинка Софи с псом Хосе.

На площадке анимационной студии "КиноАтис" ("Белка и Стрелка", "Гурвинек") гости фестиваля смогут встретиться с Белкой, Стрелкой и их озорной семейкой, а также познакомиться с жизнью на далекой планете Ай и погрузиться в увлекательные приключения Гурвинека. Для посетителей пройдут мастер-классы по анимации.

Телеканал "Мульт" пригласит гостей фестиваля окунуться в мир мультипликации и встретиться с любимыми мультгероями – Лео и Тигом, Аркадием Паровозовым, Кешей и Тучкой. Для малышей приготовлена масса развлечений – бассейн из шариков, занимательные мастер-классы, зажигательное silent disco, батут и танцы на напольном пианино.

Научное шоу "Наукомания" приготовило особую программу: кроме жидкого азота и сухого льда в импровизированной лаборатории можно будет поработать с цветными реакциями. А для тех, кто обожает технику и механику, на фестивале откроется Робостанция, где можно погрузиться в мир роботов настоящего и будущего и почувствовать себя изобретателем.

Организаторы фестиваля "Мультимир" – ВГТРК, компания "Цифровое телевидение", ВДНХ, "Ассоциация анимационного кино", компания "0+ Медиа" при поддержке Минпромторга.