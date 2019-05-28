В Москве объявили победителей премии "Все цвета джаза"

В Москве в саду "Эрмитаж" на открытом воздухе прошел фестиваль "Все цвета джаза", где состоялась юбилейная церемония вручения V премии Радио JAZZ 89.1 FM. Событие посвящено музыкальной культуре, современному и классическому джазу. Ведущими фестиваля стали писатель, карикатурист Андрей Бильжо и певица Мариам Мерабова.

В рамках премии объявлено семь номинаций. Победителем в номинации "Восходящая звезда" стал уникальный российский музыкант, певец и пианист Олег Аккуратов.

Лучшим в номинации "Мероприятие года" объявлен "Международный день джаза", который в апреле 2018 года встретили лучшие площадки Санкт-Петербурга.

"Фестивалем года" назван фестиваль "Джаз в Саду Эрмитаж". "Площадкой года" эксперты совета Радио Jazz 89.1 FM признали "Московский концертный зал "Зарядье".

"Релизом года" стал дебютный альбом одного из ведущих российских джазовых барабанщиков Саши Машина — "Outside the Box".

Талантливый джазовый трубач Вадим Эйленкриг признан лучшим в номинации "Музыкант года".

Торжественную церемонию завершило вручение награды "За вклад в развитие джазовой культуры в России". Ее получил народный артист Российской Федерации, советский и российский джазовый пианист, композитор Игорь Михайлович Бриль.

В перерывах между вручением премии перед гостями выступили Optimystica Orchestra, Guru Groove Foundation, Authentic Light Orchestra, Secret Atelier, BIG CITY SHOW, Виктория Каунова и Илья Морозов.

Завершение вечера отмечено красивым получасовым выступлением Джазового Оркестра под управлением Петра Востокова.