Политический эгоизм украинца Саакашвили: Нино Бурджанадзе предостерегла Зеленского

Михаил Саакашвили снова украинец. Украинское гражданство ему вернул новый президент Украины Михаил Зеленский. Нино Бурджанадзе предостерегла Зеленского.

"Михаил Саакашвили по своей природе ничего позитивного принести не может, — заявила лидер "Демократического движения", бывшая соратница экс-президента Саакашвили Нино Бурджанадзе. — Когда Порошенко делал ставку на Саакашвили и его команду, я предупреждала украинского президента, что он будет кусать локти. Теперь я хотела бы предостеречь Зеленского о того, чтобы использовать Саакашвили в украинской политической жизни. В любой государственной должности он будет бесконечно устраивать шоу, он будет бесконечно играть на себя. Ему глубоко безразлична судьба украинского народа, так же как была безразлична и судьба грузинского народа. Он думает только о своей политической карьере".

Правда, Нино Бурджанадзе в программе "60 минут" на канале "Россия" подчеркнула, что вернуться в грузинскую политику у Саакашвили нет никаких шансов.

В 2017 году своим указом Петр Порошенко лишил его украинского гражданства. В 2018 году Сакаашвили выдворили с Украины в Польшу и запретили въезд на территорию Украины до 2021 года.

После того, как Владимир Зеленский вернул украинское гражданство бывшему губернатору Одесской области, экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, то Саакашвили поблагодарил украинского президента за возможность вернуться на Украину.

"Спасибо президенту Зеленскому! Слава Украине!" — написал Саакашвили в Facebook вскоре после появления указа.