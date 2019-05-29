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Выборы на Украине 1 час назад
Зеленский и Порошенко подали в Раду два закона об импичменте
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский передал в Верховную раду проект закона Украины об импичменте, особой процедуре отстранения президента с поста. В свою очередь свой законопроект также зарегистрировал заместитель руководителя фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко.
О том, что Владимир Зеленский будет вносить в Раду законопроект об импичменте, было обещано еще в предвыборной кампании тогда еще неизбранного президента. 21 мая советник Зеленского Андрей Богдан сообщил, что проект закона об импичменте находится на стадии разработки.
Алексей Гончаренко в среду, 29 мая, подал свой проект закона об импичменте, сообщает "Интерфакс". По словам заместителя руководителя фракции "Блок Петра Порошенко", таким образом он решил помочь Зеленскому. "Нам президент обещал, что этот законопроект будет, но никак не можем дождаться от президента этого законопроекта".
На сайте Верховной рады пока нет информации о регистрации данного законопроекта. Но полпред Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук во время брифинга сообщил, что президент передал в Раду проект закона об импичменте главы государства, сообщает РИА Новости.
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