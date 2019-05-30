Момент столкновения двух судов на Дунае попал на видео
Камера наружного наблюдения зафиксировала момент столкновения теплохода с прогулочным катером в Будапеште, в результате которого последнее судно затонуло.
ЧП произошло около девяти часов вечера 29 мая. На кадрах видно, как "Русалка" — так называется затонувшее судно — проходит под мостом, а за ним следует крупный теплоход Viking Sigyn. По предварительной версии, в условиях плохой видимости корабли столкнулись, после чего прогулочный катер быстро пошел ко дну, передает Hirado.hu.
На его борту находились два члена экипажа и 33 туриста из Южной Кореи. О точном числе спасенных поступает противоречивая информация, известно, что семь человек были госпитализированы. Сам катер нашли только под утро — сильным течением его отнесло почти на километр.
Работающие на месте спасатели подняли на поверхность семь тел, 16 человек числятся пропавшими без вести. Президент Южной Кореи поручил правительству сделать все возможное, чтобы найти туристов, однако водолазы не питают иллюзий — температура воды в Дунае составляет 10-12 градусов, а течение после наводнения настолько сильное, что людей могло унести на десятки километров.
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