Тема:
Ситуация на Украине 42 минуты назад
Зеленский рассказал о войне с Россией, а Порошенко вступил в ЕС
Президент Украины Зеленский на встрече с делегацией сената США заявил, что Киев ведет войну с Россией. Отчасти это объясняет, почему у замглавы его администрации обнаружили документы УНСО (запрещена в России). Не в пример президенту неожиданное предложение от Юлии Тимошенко договариваться с Россией с чистого листа. Одновременно новые краски обретает внутриукраинская борьба. Рада отказалась отправлять в отставку премьера Гройсмана. Саакашвили уже метит в консультанты президента и советует устроить распродажу. Ну, а Порошенко единолично вступил в ЕС.
Премьер Гройсман, которого Зеленский просил уйти, сохранил пост благодаря депутатам из "Блока Петра Порошенко", которые отказались голосовать за его отставку. В своем выступлении глава уходящего правительства передал скрытый привет Коломойскому и Зеленскому.
"Дефолт – это точно не мой сценарий, — заявил Гройсман. – Мы должны продолжать изменения, которые мы начали".
Когда попытка убрать весь кабмин разом провалилась, Владимир Зеленский, похоже, решил щелкать министров по одному. Он уже внес постановления об отставке главы МИД Климкина, Минобороны Полторака и начальника СБУ Грицака. Сам Зеленский находится во Львовской области. Там на одной из шахт погибли двое горняков.
"Говорите, какие проблемы, что мы можем для вас сделать?" — спросил Зеленский.
"Шахтер — это же не бомж! Месяц нам зарплату вообще не давали, такого не было с 1996 года", — ответил шахтер.
Примечательная деталь: Зеленский общается с прессой, а за его спиной в руках замглавы президентской администрации — папка с документами, на которых отчетливо виден логотип УНСО. Что это за бумаги, остается только догадываться. Во время беседы с шахтерами у президента произошла перепалка с журналистом канала "Прямий" — это канал Порошенко. Охрана зазевалась, и вышел конфуз. И случилось это в первый рабочей день нового шефа президентской безопасности Максима Донца, который до этого был личным телохранителем Коломойского.
Новое назначение и в службе госохраны Украины. Теперь ее возглавляет Алексей Оцерклевич — человек в политике новый. Подполковник ВСУ, "киборг" из Донецкого аэропорта, известным стал после уже исторической встречи с комбатом ополченцев Моторолой. После этого рукопожатия в Киеве Оцерклевича чуть живьем не съели.
Сегодня заявление о том, что договариваться надо и с Донбассом, и с Россией, вдруг прозвучало и в самой украинской столице из уст Юлии Тимошенко.
"Мы считаем, что нужно обязательно поменять концепцию переговоров. Правильная стратегия — начать с чистого листа, — заявила Тимошенко. — Нам необходимо немедленно добиться обмена военнопленных и политзаключенных всех на всех".
Зеленский тем временем укрепляет не только личную безопасность, но и политическую. Перед июльскими парламентскими выборами весьма кстати для него возвращение Саакашвили, у которого личные счеты с Петром Порошенко.
"Я хоть и маленькая, но все же частичка украинской истории, — уверен Саакашвили. — За мной никто ни черт на куличках не стоит — ни Америка, ни Европа, никто".
Вернувшись на Украину, Саакашвили сразу отправился в телеэфир, где с порога принялся распродавать госсобственность Незалежной. Начать предложил с здания администрации главы государства на Банковой улице.
"Вы были в администрации президента? Это катастрофа, крысятник! – заявил Саакашвили. — Я это делал в Грузии. Я не Остап Бендер, чтобы рассказывать про Нью-Васюки. Я взял парламент и перенес его из Тбилиси в Кутаиси".
О том, как на самом деле Саакашвили тратил госсредства, сегодня напомнила грузинская прокуратура. Там отметили, что никакое гражданство или его отсутствие не освобождает от уголовной ответственности. А это значит, что возвращение Саакашвили на Украину готовит Киеву еще и вопрос о его экстрадиции. Он уже заочно осужден по двум делам и является фигурантом еще нескольких. В Тбилиси в целом очень удивились такому теплому приему человека, обвиняемого в коррупции, жестоком разгоне митинга и превышении полномочий.
Что же до бывшего президента Украины, сегодня Порошенко получил удостоверение своей обновленной партии "Европейская солидарность". На Украине уже шутят: мечта Порошенко вступить в ЕС, наконец, осуществилась.
Ранее по теме
-
Всплыли новые факты преступлений Порошенко. Открыто пятое дело42 минуты назад
-
Рада отказалась отпускать премьера Украины в отставку8 часов назад
-
На Украине упал военный вертолет: есть погибшие14 часов назад
-
Ляшко: Саакашвили на Украине ждет тюрьма16 часов назад
-
Генпрокуратура Украины: боевые действия Киева в Донбассе вне закона21 час назад
-
"60 минут": Зачем Саакашвили нужен Зеленскому23 часа назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Путин внес в Думу проект о приостановке действия ДРСМД
- В Улан-Удэ ветром сорвало батут с детьми
- "Мина" замедленного действия: что оставил после себя Мюллер
- От космических услуг России решили отказаться
- Из-за жары пух засыпал столицу раньше срока
Самое читаемое
-
Олег Меньшиков может лишиться шикарной квартиры в центре Москвы
- Я хотел попугать: подросток, напавший на школу в Вольске, не признал вину
- В Чебоксарах во время ЕГЭ умерла школьница
- 10 лет жевала волосы: из желудка школьницы достали огромный трихобезоар
- Три с половиной года разлуки: москвичке вернули похищенного отцом сына
Телеканал "Россия"
-
Судьба Лидии Федосеевой-Шукшиной. "Моя расплата за грехи молодости"
- "Выход в люди": все, о чем так долго молчали звезды!
- Год спустя: новые шокирующие подробности в деле сестер Хачатурян
- Премьера трейлера и постера фильма Федора Бондарчука "Вторжение"
Вести.Экономика
-
Глава австрийской OMV призвал ЕС защищать свои газовые интересы от диктата США
- Путин внес в Госдуму законопроект о приостановлении действия ДРСМД
- Китай назвал развязывание торговых споров "экономическим терроризмом"
- 12 стран, в которые уезжают миллионеры
- 5 кандидатов на пост председателя Еврокомиссии
Вести.Hi-tech
-
В Huawei рассказали, когда заменят Android и Windows
- Amazon работает над считывателем эмоций
- Российские учёные оживили Джоконду
- Сверхприватный браузер Tor теперь есть на Android
- Honor 20: всё о новом "доступном флагмане"
Авто.Вести.Ru
-
"Убийца" Hyundai Creta от Kia: первые фото "без грима"
- Ferrari представила гиперкар SF90 – самый мощный в истории!
- Новый Audi Q3 в России лишат полного привода и не только
- Lexus обновил кроссовер RX
- Стали известны спецификации новой Mazda3 для России. И они не радуют
Недвижимость
-
В какой стране лучше купить квартиру, чтобы сдать ее в аренду
- Дачи продают втрое дешевле заявленной цены
- Мужчина искупался в яме, не выдержав отсутствия горячей воды
- Россияне рассказали об идеальных соседях
- Найдены квартиры по цене подержанной машины
- Пенсионера оштрафовали за отремонтированную дорогу
Вести.Медицина
-
Жить с родителями во взрослом возрасте: что об этом думают психологи
- Только не это: обнаружено самое грязное место в автомобиле
- 6 мифов об уходе за зубами, про которые нужно забыть как можно скорее
- Каждый десятый полезный продукт для детей на самом деле вреден
- Корь: скрытая опасность, о которой многие не знают
Вести в 20.00
-
Женщины с колясками на приеме у Путина
- После жары столичный регион заливает
- Выходка мажоров в Краснодаре
Вести-Москва
-
Брошенные в хостеле: в Подмосковье ищут мать-кукушку
- Под видом капремонта банда мошенников обманула сотни пенсионеров
- На новых станциях Сокольнической ветки идет генеральная уборка
- Из-за жары пух засыпал столицу раньше срока
- Музеи со всего мира собрались в "Манеже"
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Физики сгенерировали под водой самый громкий звук в истории
- Выявлены новые потенциально опасные последствия космических полётов
- Учёные выяснили, что влияет на желание завести собаку
- Российские учёные создали прибор для борьбы с бессонницей
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Провалы и сенсации ММКФ
- Ким Ки Дук - о взгляде на кино и новых работах
- Максим Аверин о спектакле "Платонов" в Театре Сатиры
- Состоялся модный показ фонда "Русский Силуэт"
Москва 24
-
Не наказуемо? Почему отпустили бросившую ребенка в поликлинике мать
- Быть начеку! Как обезопасить банковские карты от мошенников
- Попавшую в столичную больницу с укусами девочку отправят в соцучреждение
- В пруду музея "Коломенское" утонул человек
- Задержан избивший пенсионерку в храме москвич