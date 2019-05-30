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Ситуация на Украине 42 минуты назад

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30 мая 201921:18 Александр Билибов

Зеленский рассказал о войне с Россией, а Порошенко вступил в ЕС

Зеленский рассказал о войне с Россией, а Порошенко вступил в ЕС

Президент Украины Зеленский на встрече с делегацией сената США заявил, что Киев ведет войну с Россией. Отчасти это объясняет, почему у замглавы его администрации обнаружили документы УНСО (запрещена в России). Не в пример президенту неожиданное предложение от Юлии Тимошенко договариваться с Россией с чистого листа. Одновременно новые краски обретает внутриукраинская борьба. Рада отказалась отправлять в отставку премьера Гройсмана. Саакашвили уже метит в консультанты президента и советует устроить распродажу. Ну, а Порошенко единолично вступил в ЕС.

Премьер Гройсман, которого Зеленский просил уйти, сохранил пост благодаря депутатам из "Блока Петра Порошенко", которые отказались голосовать за его отставку. В своем выступлении глава уходящего правительства передал скрытый привет Коломойскому и Зеленскому.

"Дефолт – это точно не мой сценарий, — заявил Гройсман. – Мы должны продолжать изменения, которые мы начали".

Когда попытка убрать весь кабмин разом провалилась, Владимир Зеленский, похоже, решил щелкать министров по одному. Он уже внес постановления об отставке главы МИД Климкина, Минобороны Полторака и начальника СБУ Грицака. Сам Зеленский находится во Львовской области. Там на одной из шахт погибли двое горняков.

"Говорите, какие проблемы, что мы можем для вас сделать?" — спросил Зеленский.

"Шахтер — это же не бомж! Месяц нам зарплату вообще не давали, такого не было с 1996 года", — ответил шахтер.

Примечательная деталь: Зеленский общается с прессой, а за его спиной в руках замглавы президентской администрации — папка с документами, на которых отчетливо виден логотип УНСО. Что это за бумаги, остается только догадываться. Во время беседы с шахтерами у президента произошла перепалка с журналистом канала "Прямий" — это канал Порошенко. Охрана зазевалась, и вышел конфуз. И случилось это в первый рабочей день нового шефа президентской безопасности Максима Донца, который до этого был личным телохранителем Коломойского.

Новое назначение и в службе госохраны Украины. Теперь ее возглавляет Алексей Оцерклевич — человек в политике новый. Подполковник ВСУ, "киборг" из Донецкого аэропорта, известным стал после уже исторической встречи с комбатом ополченцев Моторолой. После этого рукопожатия в Киеве Оцерклевича чуть живьем не съели.

Сегодня заявление о том, что договариваться надо и с Донбассом, и с Россией, вдруг прозвучало и в самой украинской столице из уст Юлии Тимошенко.

"Мы считаем, что нужно обязательно поменять концепцию переговоров. Правильная стратегия — начать с чистого листа, — заявила Тимошенко. — Нам необходимо немедленно добиться обмена военнопленных и политзаключенных всех на всех".

Зеленский тем временем укрепляет не только личную безопасность, но и политическую. Перед июльскими парламентскими выборами весьма кстати для него возвращение Саакашвили, у которого личные счеты с Петром Порошенко.

"Я хоть и маленькая, но все же частичка украинской истории, — уверен Саакашвили. — За мной никто ни черт на куличках не стоит — ни Америка, ни Европа, никто".

Вернувшись на Украину, Саакашвили сразу отправился в телеэфир, где с порога принялся распродавать госсобственность Незалежной. Начать предложил с здания администрации главы государства на Банковой улице.

"Вы были в администрации президента? Это катастрофа, крысятник! – заявил Саакашвили. — Я это делал в Грузии. Я не Остап Бендер, чтобы рассказывать про Нью-Васюки. Я взял парламент и перенес его из Тбилиси в Кутаиси".

О том, как на самом деле Саакашвили тратил госсредства, сегодня напомнила грузинская прокуратура. Там отметили, что никакое гражданство или его отсутствие не освобождает от уголовной ответственности. А это значит, что возвращение Саакашвили на Украину готовит Киеву еще и вопрос о его экстрадиции. Он уже заочно осужден по двум делам и является фигурантом еще нескольких. В Тбилиси в целом очень удивились такому теплому приему человека, обвиняемого в коррупции, жестоком разгоне митинга и превышении полномочий.

Что же до бывшего президента Украины, сегодня Порошенко получил удостоверение своей обновленной партии "Европейская солидарность". На Украине уже шутят: мечта Порошенко вступить в ЕС, наконец, осуществилась.

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