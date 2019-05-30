Состоялся запуск мощнейшего российского телекоммуникационного спутника

На космодроме "Байконур" состоялся старт ракеты-носителя "Протон-М", которая имеет самый мощный российский телекоммуникационный спутник "Ямал-601".

Разгонный блок "Бриз-М" с телекоммуникационным спутником уже отделился от третьей ступени ракеты "Протон-М". На сайте "Роскосмоса" велась прямая трансляция пуска ракеты. После отделения разгонный блок начал поднимать спутник на расчетную орбиту, это займет около девяти часов.

Телекоммуникационный спутник "Ямал-601" изготовлен подразделением французской компании Thales Alenia Space по заказу российского спутникового оператора АО "Газпром космические системы". Данный проект входит в Федеральную целевую программу по развитию телерадиовещания в России. "Ямал-601" должен стать самым мощным по пропускной способности спутником связи в российской орбитальной группировке, он придет на смену "Ямал-202".

Новый российский спутник обеспечит оказание услуг фиксированной связи на значительной части территории России, странах СНГ, Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Также он предоставит высокоскоростной доступ в Интернет.

Нынешний пуск стал первым для носителей типа "Протон-М" в 2019 году. Следующий запуск состоится в конце июня, такая же ракета отправит в космос космическую обсерваторию "Спектр-РГ". Благодаря ей можно будет делать снимки Вселенной в рентгеновском диапазоне.

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