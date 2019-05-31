Умерла выпавшая из окна роддома женщина, которой делали кесарево на траве

В одном из роддомов Уфы несколько дней назад произошла трагедия: из окна пятого этажа выпала беременная женщина. Медикам пришлось делать ей кесарево сечение прямо на траве.

Спасти младенца не удалось, а женщина была экстренно госпитализирована в крайне тяжелом состоянии.

К несчастью, ее врачам спасти тоже не удалось, сообщили в республиканском Минздраве программе "Вести-Башкортостан".