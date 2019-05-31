В ООН готовы защитить россиянина Краснощекова

Сотрудник Организации Объединенных Наций не может быть персона нон грата. Так ситуацию с раненым в Косове российским дипломатом Михаилом Краснощековым прокомментировал заместитель представителя генсека ООН Фархан Хак. 31 мая Приштина решила объявить россиянина нежелательной персоной.

"Понятие персона нон грата не применяется к персоналу ООН, — цитирует заявление Фархана Хака ТАСС. — Мы всегда защищаем иммунитет своего персонала, который несет службу. Мы поступаем также и в этом случае".

Все необходимые действия по защите своего гражданина в соответствии с международным правом и национальным законодательством, заверили в МИД России.

Обладающий дипломатическим иммунитетом Михаил Краснощеков был задержан и жестоко избит косовским спецназом во время спецоперации в сербских муниципалитетах на севере Косова и Митохии 28 мая. У Краснощекова амнезия, три перелома, в том числе челюсти и лицевой кости, другие травмы. Он был отправлен в госпиталь в Белграде. Раненого дипломата в больнице навестит президент Сербии Александр Вучич.

Албанский спецназ попытался взять штурмом деревню Зубин-Поток. Якобы спецназ проводил антикриминальную операцию. Однако находиться здесь вооруженным албанским подразделениям с бронетехникой по международным соглашениям вообще недопустимо. Рейд вылился в избиения местных жителей и погромы в их домах. Спецназ при этом использовал оружие и слезоточивый газ.