Розенко угрожает Зеленскому переворотом за отмену закона о языке

Вице-премьер Украины Павел Розенко пригрозил переворотом новой власти страны, если она отменит закон о государственном языке.

Он напомнил в своем Facebook, что на Украине уже был человек, который отменял закон об украинском языке и писал новый. Пост он сопроводил фотографией бывшего депутата Верховной рады от Партии регионов Вадима Колесниченко — одного из авторов закона о региональных языках.

Розенко назвал противников нового закона "проходимцами" и намекнул, что им придется уехать в Россию, как и сторонникам экс-президента Виктора Януковича.

Украинский парламент в конце апреля принял закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он обязывает граждан страны общаться на украинском языке практически во всех сферах жизни, исключая частное общение и отправление религиозных обрядов. Закон должен вступить в силу в июле, однако введение административной ответственности за нарушение его норм было отложено на три года.

Новый президент Украины Владимир Зеленский ранее обещал, что после вступления в должность тщательно проверит принятый документ на предмет соблюдения прав и интересов граждан.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, оценивая новый украинский закон, обратил внимание на то, что он делает исключения для английского и других языков ЕС. А это, по словам Лаврова, свидетельствует, что единственный объект атаки — русский язык, на котором говорит подавляющее большинство граждан Украины. А постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Совет Безопасности ООН должен отреагировать на украинский закон о госязыке, поскольку он нарушает минские договоренности.

Ранее в субботу стало известно, что кабинет министров утвердил новую редакцию "Украинского правописания", согласно которой русские фамилии на Украине теперь будут писать по-другому.