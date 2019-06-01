Мать убитого украинского журналиста обратилась к Зеленскому

Мать журналиста Олеся Бузины добивается приема у нового президент Украины. Об этом написал адвокат матери Бузины Ренат Кузьмин на своей странице в Facebook. Валентина Бузина написала заявление Владимиру Зеленскому с просьбой о личном приеме, сообщил адвокат. Он напомнил, что с момента убийства Олеся Бузины прошло более четырех лет, виновные до сих пор не установлены и не наказаны, а дело против предполагаемых исполнителей более 15 месяцев "волокитится в суде".

Для правозащитника "совершенно очевидно", что к убийству Бузины причастны украинские спецслужбы, а правоохранительные органы сделали все, чтобы "убийцы не понесли заслуженного наказания". Бывший президент Петр Порошенко отказал в личном приеме матери убитого журналиста. Кузьмин надеется, что новый президент по-человечески отнесется к просьбе Валентины Бузины и "дело примет справедливый оборот". В комментариях подписчики Кузьмина желают Валентине Бузине удачи и называют возможную реакцию Зеленского "экзаменом для президента".

Известный украинский журналист Бузина был застрелен 16 апреля 2015 года у своего дома в Киеве. Следствие рассматривало несколько версий убийства, в частности, связанную с профессиональной деятельностью журналиста.