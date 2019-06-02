Пасха на плацу: прокуратура Орловской области проверяет пир заключенных

Прокуратура проверит появившееся в СМИ видео, где осужденные колонии в Орловской области празднуют Пасху за накрытыми на плацу столами.

Проверка организована по информации, опубликованной в местном сетевом издании "Орловские новости". Запись якобы была сделана в колонии №2 в Ливнах. На видео фигурируют десятки заключенных, которые празднуют на открытой площадке исправительного учреждения Пасху, сообщает РИА Новости.