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2 июня 201903:30

Пасха на плацу: прокуратура Орловской области проверяет пир заключенных

Прокуратура проверит появившееся в СМИ видео, где осужденные колонии в Орловской области празднуют Пасху за накрытыми на плацу столами.

Проверка организована по информации, опубликованной в местном сетевом издании "Орловские новости". Запись якобы была сделана в колонии №2 в Ливнах. На видео фигурируют десятки заключенных, которые празднуют на открытой площадке исправительного учреждения Пасху, сообщает РИА Новости.

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