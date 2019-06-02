Миссия ООН: полиция Косова применила силу чрезмерно и неоправданно

Косовский спецназ во время вторжения на север сербского края 28 мая применил силу чрезмерно и неоправданно. С таким заявлением выступила Миссия ООН в Косове.

Там подчеркнули: двух дипломатов, в том числе российского сотрудника миссии Михаила Краснощёкова, задержали незаконно, нарушив их гарантированное право на дипломатическую неприкосновенность. Кроме того, дипломаты получили серьезные травмы.

ООН уже участвует в расследовании инцидента, сообщает телеканал "Россия 24".

Силы косовского спецназа атаковали россиянина, работавшего в миссии уже 20 лет, несмотря на дипломатический статус. Он находился в деревне Зубин-Поток, которую косово-албанские силы брали штурмом. А ведь по Брюссельским договоренностям между Белградом и Приштиной полиция самопровозглашенной республики и права не имеет находиться с оружием на северных территориях края.

Силы KFOR под руководством НАТО, которые должны обеспечивать безопасность в регионе, заявили, что акция спецназа была незначительным инцидентом и вмешиваться не стали.