В Кремле хотели бы видеть Калви на ПМЭФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает, сможет ли американский инвестор Майкл Калви, находящийся под домашним арестом, принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в конце недели.

В интервью телеканалу RT Песков заявил, что хотел бы видеть Калви на ПМЭФ, отметив, что глава государства Владимир Путин держит дело Калви на личном контроле.

"Это, конечно, очень досадная ситуация. Нам очень жаль. Нам, конечно же, хотелось бы увидеть Майкла среди участников форума", — признался пресс-секретарь президента.

Он констатировал, что Калви "был довольно активным игроком на российском рынке больше 15 лет". "Мы все знаем его как благонадежного бизнесмена, приверженца российского рынка", — заметил Песков.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что на участии представителей США в форуме ситуация с Калви не отразится.