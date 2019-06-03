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3 июня 201923:41

Трамп озвучил свою позицию по Brexit

EPA

Дональд Трамп заявил о своей поддержке Brexit. При этом он отметил, что выход Британии из ЕС должен быть осуществлен без нарушения экономической и финансовой стабильности в мире. Позицию президента обнародовала пресс-служба Белого дома, передает ТАСС.

Президент США вместе со своей семьей прилетел в Великобританию 3 июня. Он встретился с королевой Елизаветой II, побывал в Вестминстерском аббатстве, возложил венок на могилу Неизвестного солдата. "Политическая часть" визита намечена на 4 июня.

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