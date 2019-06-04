Юрий Бойко: Киев платил силовикам зарплату из пенсий жителей Украины

Официальный Киев последние пять лет платил силовикам зарплату из пенсий жителей Украины. Об этом лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Политик уверен, что новая власть должна устранить эту несправедливость. А в интервью телеканалу "Россия 24" Бойко рассказал о том, ради чего его партия идет на внеочередные выборы в Верховную раду, которые состоятся 21 июля.