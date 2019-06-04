В Хакасии нашли тела еще двух туристов, пропавших в горах осенью 2018 года

Поисковикам удалось обнаружить тела еще двух туристов, которые пропали осенью 2018 года в Хакасии. Об этом СМИ сообщили представители пресс-службы управления Следственного комитета РФ по региону.

24 ноября 2018 года в Орджоникидзевском районе Хакасии пропала группа туристов из четырех человек, катавшихся на снегоходах. В мае поисковики обнаружили тела двух человек.

Как уточняется, 3 июня в результате поисковых мероприятий в том же районе были найдены тела мужчины и женщины из числа пропавших туристов. Для установления причины их смерти назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. В ближайшее время планируется провести опознание и генетическую экспертизу идентификации тел, сообщает ТАСС.

Пропавших туристов искали спасатели МЧС, полицейские, кинологи и волонтеры. Для поисков также применялись вертолет и снегоходы. В середине декабря поиски было решено прекратить в связи с ухудшением погодных условий и глубоким снегом. В конце апреля погодные условия улучшились, поиски были возобновлены. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц").