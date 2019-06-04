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День Победы 48 минут назад
"Огонь правды не затушить": Лавров высказался о фальсификации истории и ситуации в Совбезе ООН
Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил о том, что некоторые западные страны искажают историю и умаляют роль Советского Союза в победе над фашизмом. По его мнению, европейские политики пытаются представить СССР как агрессора и виновника войны.
По словам Сергея Лаврова, в западную систему образования внедряются ложные трактовки истории. Присутствует мистификация, псевдоисторические теории, целью которых является принижение подвига наших предков. Молодое поколение убеждают в том, что победа над фашизмом и освобождение Европы — заслуга не советских войск, а Запада. Глава МИД отметил, что почитается вклад в общую Победу всех союзников, потому попытка вбить клин между нами — постыдная.
"Но как бы ни старались фальсификаторы истории, огонь правды не затушить. Именно народы Советского Союза сломали хребет Третьего рейха. Это факт", — приводит слова Лаврова журнал "Международная жизнь" в статье, приуроченной к завершившимся празднованиям 9 Мая и предстоящему Дню памяти и скорби по погибшим в Великой отечественной войне
Глава МИД утверждает, что и в России есть те люди, которые подхватили мифы и считают, что пришло время отказаться от торжественного празднования Дня Победы. По его словам, и в нашей стране идет милитаризация общественного сознания, кто-то считает, что парады и шествия в День Победы — это насаждение воинственных, милитаристских настроений на государственном уровне. Некоторые полагают, что Россия отвергает гуманизм и ценности цивилизованного мира, в то время как в Европе забыли о "прошлых обидах", примирились и толерантно выстраивают отношения, устремленные в будущее.
Сергей Лавров отметил, что надо смотреть вперед, но нельзя забывать уроки истории. По его словам, в Европе с ее политкорректностью пытаются сгладить острые исторические углы, подменить воинские почести победителям нейтральными примиренческими мероприятиями. Глава МИД привел пример того, как на Украине, стремящейся к «европейским ценностям», объявлен государственным праздником день основания "Украинской повстанческой армии" (запрещена в России), преступной организации, которая виновата в гибели десятков тысяч мирных людей, в числе которых русские, украинцы, белорусы, поляки, евреи. Сергей Лавров отметил, что надо смотреть вперед, но нельзя забывать уроки истории.
Также Сергей Лавров затронул тему текущей ситуации в Совбезе ООН. Он подчеркнул, что существующие разногласия между ведущими странами Организации ставят под угрозу мировую стабильность и безопасность. По словам Лаврова, для дипломатов и политиков 9 Мая — повод вспомнить о том, что государства Антигитлеровской коалиции в 1945 году назвали себя Объединенными Нациями. Объединяющим фактором стала вера в то, что разгром гитлеровской Германии должен ознаменовать торжество справедливости и победу света над мраком. После окончания войны союзники выстроили новую архитектуру международных отношений вокруг идеала равноправного сотрудничества между суверенными государствами. Как утверждает Лавров, создание ООН должно было стать гарантией от повторения судьбы Лиги Наций. Отцы-основатели Организации поняли, что без единодушного согласия ведущих стран планеты, которые заняли постоянные места в Совете Безопасности, мир не может быть стабильным. Этим заветом должны руководствоваться и сегодня.
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