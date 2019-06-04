Нижегородская турбаза списала отказ принять детей с ВИЧ на "недопонимание"
Скандал в Нижегородской области: Следственный комитет и Роспотребнадзор начали проверку нижегородской турбазы, где отказалась принимать на отдых ВИЧ-инфицированных детей.
Они вместе с родителями – всего около пятидесяти человек — должны были заехать туда 7 июня. Уже была внесена предоплата, но внезапно пришел отказ.
Это история всколыхнула местные СМИ и соцсети.
В комментарии программе "Вести-Приволжье" Ольга Кузьмичева — директор фонда "СТЭП" — рассказала, что изначально поставила сотрудников "Спортивной деревни Новинки" в известность о том, что фонд занимается помощью живущим с ВИЧ.
Однако через несколько дней принимающая сторона, по словам Ольги, по телефону отказалась размещать подопечных фонда, сославшись на то, что коллектив отказывается работать с ВИЧ-позитивными людьми и обслуживать их.
На вопрос Кузьмичевой, знают ли, как передается ВИЧ-инфекция в принципе, на турбазе ответили: "Знаем, но мы боимся".
При этом представители базы отдыха отмечают, что уже проводили с фондом "СТЭП" совместные мероприятия и даже показывают благодарственное письмо.
Директор "Спортивной деревни" Нина Шаркова уверяет: отказа с их стороны не было, просто хотели обсудить организационные моменты.
По ее словам, "у коллектива были вопросы" и "возникло недопонимание".
На эту ситуацию отреагировала и уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Она заявила, что отказ администрации базы отдыха в Нижегородской области принять ВИЧ-положительных детей вызван безграмотностью и плохой организацией.
"Странно, что в XXI веке у нас такие решения принимаются", — цитирует ТАСС слова Кузнецовой.
"Безусловно, это безграмотность элементарная", — добавила детский омбудсмен.
Назвав подобную ситуацию недопустимой, Кузнецова заверила, что в ней обязательно разберутся. Но "стыдно перед детьми", добавила уполномоченный по правам ребенка.
Тем временем, главврач Нижегородского областного центра по борьбе со СПИДом Соломон Апоян уже заявил, что детей в сопровождении родителей отправят в другое место отдыха, расположенное неподалеку.
Там с ними будут заниматься психологи, педиатры и аниматоры. Детям будут объяснять, зачем нужно принимать лекарства, и помогут социализироваться, сообщают местные СМИ.
В конце прошлого года большой резонанс вызвала история, когда жильцы одного из домов в Москве подписывали петицию против того, чтобы в их подъезде благотворительный фонд селил в квартире родителей с детьми, больными раком.
Сейчас
Стрельба на севере Австралии: четверо погибших, множество раненых
Картина дня
-
Задержание убийц спецназовца сняли на видео
- "Боинг" вернулся во Внуково из-за выпавших кислородных масок
- Русская красавица родила от бывшего короля Малайзии
- Как празднуют Ураза-байрам в России
- Все ноты чая: Роскачество проверило безопасность популярного напитка
Самое читаемое
-
Последние минуты жизни разнимавшего драку спецназовца сняли на видео
- Убийство в Раменском: экс-глава района или его любовница могли кому-то перейти дорогу
- Арестована мать, бросившая своих детей в хостеле
- Водитель и пассажир внедорожника жестоко избили мужчину в Подмосковье. Видео
- Юный спортсмен умер во время зарядки в оздоровительном лагере
Телеканал "Россия"
-
"Зулейха открывает глаза": опубликован первый тизер-постер
- Денис Никифоров рассказал, почему расстался с певицей МакSим
- Cмертельные сети: как вербуют пенсионеров
- "Ангелина": большая премьера на канале "Россия"
- Объявлен в розыск! Миллионер сбежал от русской жены, чтобы не платить алименты
Вести.Экономика
-
В ФРС впервые заявили о необходимости снижения ставки
- Новости об антимонопольных расследованиях обвалили IT-корпорации США
- Топ-10 лучших университетов России в 2019 году
- США обвинили Китай в искажении причин срыва торговых переговоров
- Почему emerging markets игнорируют эскалацию торговой войны США и Китая?
Вести.Hi-tech
-
В Huawei рассказали, когда заменят Android и Windows
- Представлен лазерный принтер без картриджа
- Российские учёные оживили Джоконду
- Павел Дуров заново изобретает интернет
- ИИ научились обыгрывать людей, работая в команде
Авто.Вести.Ru
-
"Убийца" Hyundai Creta от Kia: первые фото "без грима"
- Lada Granta FL стала домом на колесах, где есть все необходимое
- Обновленная Mazda CX-5 для России: комплектации и цены
- Объявлены российские цены на Infiniti QX60 с новым мотором
- Новый Audi Q3 в России лишат полного привода и не только
Недвижимость
-
В какой стране лучше купить квартиру, чтобы сдать ее в аренду
- Дачи продают втрое дешевле заявленной цены
- Мужчина искупался в яме, не выдержав отсутствия горячей воды
- Россияне рассказали об идеальных соседях
- Найдены квартиры по цене подержанной машины
- Пенсионера оштрафовали за отремонтированную дорогу
Вести.Медицина
-
Экспертное мнение: так ли опасно красное мясо на самом деле
- Говорят ученые: с возрастом мы все становимся оптимистами
- Правда о курении: сигареты по-разному влияют на здоровье мужчин и женщин
- Лекарства от изжоги и язвы желудка повышают риск ранней смерти
- Есть вопрос: как домашнее обучение влияет на здоровье ребенка
Вести в 20.00Показать все новости
Вести-Москва
-
В Орехово-Зуеве инспектор ДПС спас из горящей квартиры ребенка и инвалида
- Потоп в Химках: жители готовят резиновые сапоги и обращение в администрацию
- Шатер вместо поликлиники: диспансеризацию теперь можно пройти прямо в парках
- Четыре новые станции: в столице запустили Некрасовскую линию метро
- Тихая охота: подмосковные грибники открыли сезон раньше обычного
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Мужчина страдал от девятидневной эрекции после падения с мопеда
- В России разрабатывают не имеющий аналогов электромобиль
- Обнаружена разновидность стволовых клеток, восстанавливающих сердце после инфаркта
- Недолюбили? Холодное отношение родителей к детям повышает риск ранней смерти и проблем со здоровьем
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Провалы и сенсации ММКФ
- Ким Ки Дук - о взгляде на кино и новых работах
- Максим Аверин о спектакле "Платонов" в Театре Сатиры
- Состоялся модный показ фонда "Русский Силуэт"
Москва 24
-
"Спас мне жизнь". Пострадавший рассказал подробности драки, в которой убили спецназовца
- Оставившая годовалых детей в хостеле мать не признала вину
- Как спасали людей после крупнейшей железнодорожной катастрофы
- В пруду музея "Коломенское" утонул человек
- Трактор наехал на журналистов. Видео