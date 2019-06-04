Нижегородская турбаза списала отказ принять детей с ВИЧ на "недопонимание"

Скандал в Нижегородской области: Следственный комитет и Роспотребнадзор начали проверку нижегородской турбазы, где отказалась принимать на отдых ВИЧ-инфицированных детей.

Они вместе с родителями – всего около пятидесяти человек — должны были заехать туда 7 июня. Уже была внесена предоплата, но внезапно пришел отказ.

Это история всколыхнула местные СМИ и соцсети.

В комментарии программе "Вести-Приволжье" Ольга Кузьмичева — директор фонда "СТЭП" — рассказала, что изначально поставила сотрудников "Спортивной деревни Новинки" в известность о том, что фонд занимается помощью живущим с ВИЧ.

Однако через несколько дней принимающая сторона, по словам Ольги, по телефону отказалась размещать подопечных фонда, сославшись на то, что коллектив отказывается работать с ВИЧ-позитивными людьми и обслуживать их.

На вопрос Кузьмичевой, знают ли, как передается ВИЧ-инфекция в принципе, на турбазе ответили: "Знаем, но мы боимся".

При этом представители базы отдыха отмечают, что уже проводили с фондом "СТЭП" совместные мероприятия и даже показывают благодарственное письмо.

Директор "Спортивной деревни" Нина Шаркова уверяет: отказа с их стороны не было, просто хотели обсудить организационные моменты.

По ее словам, "у коллектива были вопросы" и "возникло недопонимание".

На эту ситуацию отреагировала и уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

Она заявила, что отказ администрации базы отдыха в Нижегородской области принять ВИЧ-положительных детей вызван безграмотностью и плохой организацией.

"Странно, что в XXI веке у нас такие решения принимаются", — цитирует ТАСС слова Кузнецовой.

"Безусловно, это безграмотность элементарная", — добавила детский омбудсмен.

Назвав подобную ситуацию недопустимой, Кузнецова заверила, что в ней обязательно разберутся. Но "стыдно перед детьми", добавила уполномоченный по правам ребенка.

Тем временем, главврач Нижегородского областного центра по борьбе со СПИДом Соломон Апоян уже заявил, что детей в сопровождении родителей отправят в другое место отдыха, расположенное неподалеку.

Там с ними будут заниматься психологи, педиатры и аниматоры. Детям будут объяснять, зачем нужно принимать лекарства, и помогут социализироваться, сообщают местные СМИ.

В конце прошлого года большой резонанс вызвала история, когда жильцы одного из домов в Москве подписывали петицию против того, чтобы в их подъезде благотворительный фонд селил в квартире родителей с детьми, больными раком.