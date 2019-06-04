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4 июня 201918:45

Мини-футбол. Финансовые проблемы лишили клуб "Сибиряк" места в Суперлиге

pmfk-sibiryak.ru

Финансовые обстоятельства оказались временной непреодолимой преградой на пути новосибирского клуба "Сибиряк" в высший дивизион отечественного мини-футбола (футзала): команда в будущем году не выступит в Суперлиге, заявившись в высшую лигу чемпионата страны.

"МФК "Сибиряк" в сезоне-2019-2020 будет заявлен в высшую лигу чемпионата России по мини-футболу. Решение принято из финансовых соображений, — говорится в заявлении пресс-службы команды. – Клуб сохраняет профессиональный статус. В следующем сезоне будет поставлена задача вернуться в Суперлигу по спортивному принципу".

"Сибиряк" существует на карте отечественного футзала с далекого уже 1991 года, хотя в свое время команда уже была расформирована из-за нехватки денег и пропустила два сезона – 2007-2008 годов. Тем не менее, после возрождения новосибирцы дважды выигрывали серебро Суперлиги и четыре раза – бронзу. В в сезоне-2018-2019 "Сибиряк" уступил в 1/4 финала плей-офф команде КПРФ.

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