Новый лучше старого: Зеленскому устроили смотрины в Брюсселе

Новый президент Украины отправился на "смотрины" в Брюссель. Это первая официальная зарубежная поездка Зеленского в новом статусе, которая, по его же словам, должна подтвердить курс Киева на вступление в ЕС и НАТО. Кому показали Зеленского на смотринах?

Солдаты Альянса форсируют Дунай, следом захватывают военно-воздушную базу, обстреливают противника ракетами "Пэтриот" и "Стингер", совместно отражают наземную атаку врага. На международных учениях НАТО в Румынии украинским десантникам отвели скромную роль — выполнять любые боевые приказы командования альянса и учиться ставить задачу личному составу. Альянс шлет Киеву сигнал, что хочет сотрудничать плотнее.

Украина готова, не отрывая головы от бумажки, старательно выговаривая английские фразы, уверял президент Владимир Зеленский в штаб-квартире в Брюсселе. Первая встреча с генсеком Йенсом Столтенбергом продлилась всего полчаса. Текст заявления готовили заранее. Риторика президента Украины не изменилась: снова звучали безосновательные заявления в адрес России. Задать разрешили два вопроса, заранее согласованные.

"Продолжающаяся российская военная агрессия является основным вызовом для евроатлантической безопасности. Среди наших совместных задач – обеспечение стабильности и безопасности в Черном море, что требует дополнительных усилий Североатлантического альянса", — заявил Владимир Зеленский.

"Господин президент, — обратился к Зеленскому Йенс Столтенберг, — у вас есть задача – осуществление ключевых реформ, необходимых для процветания всех украинсцев, и для приближения Украины к вступлению в НАТО.

Галопом по Брюсселю, так СМИ окрестили первую зарубежную поездку Зеленского за рубеж. Встречи короткие, ничего толком не обсудить, никаких итогов и договоренностей.

Прилет собственного президента в прямом эфире не показали даже украинские каналы. На встрече с главой еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером вопросы журналистов опять не о Зеленском.

- Вы скучаете о президенте Порошенко? – спросили Юнкера.

- У меня же новый есть! – ответил глава Еврокомиссии.

- Я лучше: новое лучше старого... – тут же пошутил Владимир Зеленский.

Новое Жан-Клод похлопал по плечу, старое хлопал по затылку в знак признательности за врученный ему Орден Ярослава Мудрого. В администрации Порошенко, правда, говорили, что Юнкер, прощаясь, грустил и плакал, настолько он сроднился с прошлым украинским президентом. Но, оказалось, что новый, что старый — главе Еврокомиссии по сути все равно.

Громкая повестка — обсуждение в НАТО стратегии по возвращению Крыма, финансовую помощь ЕС, Минские договоренности — все это лишь пыль в глаза. Практически все чиновники, с кем получится пообщаться Зеленскому, через несколько месяцев все равно уйдут в отставку, будет смена европейской верхушки. А значит, и общение с новыми по сути придется выстраивать с нуля.