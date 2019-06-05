Бари Алибасов находится в реанимации

Продюсер Бари Алибасов находится в отделении токсикореанимации в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Как сообщили РИА Новости в справочной службе больницы, температура 36,9, врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Алибасов попал в больницу накануне вечером. По словам его сына, он перепутал стаканы и выпил вместо сока жидкость для очистки труб. 71-летний продюсер получил сильный ожог пищевода.