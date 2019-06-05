Саакашвили не светит госдолжность на Украине

Назначение экс-президента Грузии и бывшего главы Одесской области Михаила Саакашвили на какую-либо официальную должность не рассматривается. Так в интервью телекомпании "Имеди" заявила пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель.

Она подчеркнула, что администрация президента Украины открыта и прозрачна. Здесь всегда готовы всех выслушать и прислушаться к новым идеям и инициативам разных политсил, экспертов, советников. Если Михаил Саакашвили хочет дать какой-либо совет Зеленскому, — пожалуйста, подчеркнула Юлия Мендель. Но она тут же добавила, что никаких переговоров администрация президента с Саакашвили сейчас не ведет, сообщает ТАСС.

Саакашвили прибыл на Украину на следующий же день после того, как 28 мая 2019 года Владимир Зеленский вернул ему украинское гражданство. Экс-губернатор Одесской области и бывший президент Грузии был лишен гражданства в 2017 году предшественником Зеленского Петром Порошенко.

В Грузии против Саакашвили возбуждены четыре уголовных дела. По двум делам уже вынесены приговоры. Тбилиси неоднократно направлял Киеву запросы об экстрадиции Михаила Саакашвили. Собирается ли Киев его экстрадировать? На этот вопрос Юлия Мендель ответила, что Зеленский восстановил справедливость и вернул Саакашвили гражданство. Все остальное должны решать уже украинские правоохранительные органы.