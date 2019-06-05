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Катастрофа в Шереметьеве 38 минут назад
Была закрыта полоса: дополнительный отряд спасателей не пустили к горящему SSJ-100
Дополнительные силы МЧС России не сразу пустили в аэропорт Шереметьево после катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 компании "Аэрофлот", потому что "была закрыта полоса".
Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировал заместитель министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, генерал-полковник Павел Барышев.
По его словам, те поисково-спасательные подразделения, которые были в аэропорту в момент катастрофы – "сработали".
В свою очередь Межгосударственный авиационный комитет представил полную реконструкцию полета потерпевшего крушение в Шереметьеве самолета авиакомпании "Аэрофлот" Sukhoi Superjet 100.
5 мая 2019 года Sukhoi Superjet 100, вылетевший из Шереметьево в Мурманск, экстренно вернулся в аэропорт после 28 минут полета. При жесткой посадке у самолета подломились стойки шасси и загорелись двигатели. В результате авиакатастрофы погиб 41 человек из 78, находившихся на борту воздушного судна.
В качестве основных версий ЧП следствием рассматривались несколько версий случившегося: недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр лиц, неисправность самолета, плохие метеоусловия.
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