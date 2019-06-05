Шведский летчик Мохаммед Аль-Хаким рассудит сборные России и Сан-Марино

Сборная России по футболу в ближайшую субботу проведет отборочный матч чемпионата Европы с командой Сан-Марино. Обслуживать встречу, которая состоится в Саранске, будет шведская бригада арбитров во главе с Мохаммедом Аль-Хакимом.

Мохаммед Аль-Хаким будет главным судьей. Его помощниками назначены Даниэль Вернмарк и Фредрик Клювер. Резервный арбитр — Мартин Стрембергссон.

Мохаммед Аль-Хаким родился в Ираке 34 года назад. В возрасте 8 лет он переехал с родителями в Швецию. Основная специальность Аль-Хакима – военный летчик. Мохаммед несколько раз признавался лучшим футбольным арбитром Швеции.