Пресс-секретарь Порошенко поймал Зеленского на краже "целого абзаца"

Пресс-секретарь бывшего президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко обвинил в плагиате нынешнего лидера страны Владимира Зеленского.

На своей странице в Facebook Цеголко написал, что Зеленский украл из выступления Порошенко на съезде партии "Европейская Солидарность" целый абзац. При этом пресс-секретарь с ироничным оттенком отметил: "Приятно, что Владимир прислушивается к Петру Порошенко".

Речь идет о выступлении Владимира Зеленского в Брюсселе. Нынешний президент Украины в ходе совместного брифинга с главой Евросовета Дональдом Туском заявил о том, что Украина и ЕС — это смерть российского имперского проекта. В доказательство Цеголко выложил в посте скриншот слов Зеленского, опубликованных в Twitter, а также видео с Порошенко, в котором бывший президент произносит ту же самую фразу.

Украинские власти ввели ряд санкций против юридических и физических лиц из России. Верховная рада вовсе называет Россию "страной-агрессором". В свою очередь Москва не раз утверждала, что не является стороной конфликта в Донбассе и выступает за то, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.