Пресс-секретарь Алибасова опроверг слухи о смерти продюсера

Пресс-секретарь Бари Алибасова опроверг сообщения о смерти продюсера. Ранее об этом сообщили некоторые российские СМИ.

"Это все бред! Никто не умер, он живой", — сказал Вадим Горжанкин.

По его словам, сегодня на него обрушился шквал звонков. Завтра будет полноценное заявление о состоянии Алибасова, пообещал пресс-секретарь.



Продюсер группы "На-На" Бари Алибасов последние сутки находится в реанимации НИИ Склифосовского. Он попал туда после того, как по ошибке выпил жидкость для очистки труб. Врачи диагностировали у него четвертую — максимальную — степень ожога пищевода.

По словам врачей, состояние Алибасова остается тяжелым, но он находится в сознании, самостоятельно дышит.

Совсем недавно Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина стали гостями программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". Артисты поделились историей своей любви.