Андрей Разин не верит в то, что Бари Алибасов перепутал стаканы

Сегодня продюсер Бари Алибасов, находящийся в реанимации, написал новое завещение. Он сам вызвал в палату нотариуса. Но его состояние остается тяжелым. Сегодня, в день его рождения, в больницу приехали члены семьи Алибасова, его друзья, а также участники группы "На-На", которую он продюсирует уже много лет. В каком состоянии сейчас продюсер? Что он завещал наследникам?

Больничный покой института Склифосовского сегодня нарушили крики фанаток:

— Бари, выздоравливай!

Известный продюсер Бари Алибасов отмечает свой 72-ой день рождения в отделении токсикологии. У него серьезные ожоги пищевода — из-за того, что продюсер по ошибке выпил жидкость для чистки труб.

"Убийственная для живой ткани вещь. Алибасов подумал, что вылил "Крота" в душевую кабину, а сам глотнул это вещество, думая, что это чай", — рассказала диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

Cостояние продюсера оценивается как тяжелое, но опасность для жизни уже миновала.

Друзья Бари Алибасова, со ссылкой на врачей, говорят, что продюсер в данный момент находится в медикаментозном сне, а питание получает парентерально, то есть внутривенно. В реанимации, по предварительным оценкам, он проведет ближайшие несколько недель. Однако операция не потребуется и прогноз благоприятный.

К Бари Алибасову пускают только родных, но друзья продюсера все равно подъезжают к больнице. Участники группы "На-На" на крыльце отделения устроили небольшое шоу.

— С днем рождения!

Но поддержать продюсера песней отказались:

— Человек в реанимации лежит. Какая песня? Плакать надо.

Певец и продюсер Андрей Разин принес продюсеру розы. В то, что Алибасов случайно перепутал стаканы, он не верит.

— Есть вопросы. Я думаю, что следствие разберется.

Певец Владимир Левкин возмущался слухам, которыми обрастает болезнь Алибасова:

— В скором времени, скорее всего, услышим всю историю из уст Алибасова.

Горячо обсуждали и тему завещания. До того, как согласиться на медикаментозный сон, Алибасов пообщался с нотариусом. Свою квартиру он завещал сыну, которого тоже зовут Бари, земельный участок и ценные бумаги — жене Лидии Федосеевой-Шукшиной. А права на песни группы "На-На" — ее участникам Политову и Жеребкину.

"Пока все принадлежит Бари Алибасову", — комментирует группа "На-На".

Не забыл продюсер и о своем любимце — коте сфинске по кличке Чуча.

"Он попросил своего помощника, который как раз первым узнал о трагедии и вызвал скорую, чтобы он следил за котом", — рассказал PR-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин.

Несмотря на то, что врачи не дают четких прогнозов, друзья продюсера уверены: он поправится в ближайшее время. Есть ради чего — на этот год у него запланирован целый ряд ярких проектов.