Маргарита Симоньян остается в больнице после инцидента на "Эхе Москвы"

Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян остается в больнице. Ей сняли капельницу. Поскольку беременность 18 недель, пояснил главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов, то врачи настояли на постоянном наблюдении, чтобы снять угрозу прерывания беременности.

Симоньян была госпитализирована после инцидента с юристом "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) Любовью Соболь на радиостанции "Эхо Москвы". Журналистка пришла на эфир "Эха Москвы", где у входа ее встретила Любовь Соболь с включенной камерой. Она стала задавать Симоньян вопросы про мэра Москвы Сергея Собянина и просить прокомментировать расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Маргарита Симоньян комментировать расследование отказалась. Она добавила, что ей в силу ее положения нельзя нервничать.

"Я приношу извинения Маргарите Симоньян за то, что случилось с ней на радиостанции "Эхо Москвы", — написал Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале. — Желаю ей скорейшего выздоровления. Я приношу извинения тем нашим слушателям, которые хотели услышать передачу "Все сложно" и ожидания которых были обмануты. Я сожалею".

Маргарита Симоньян пояснила, что пришла на эфир радиостанции "Эхо Москвы". У входа ее встретила Любовь Соболь с включенной камерой и вопросами, почему-то про Собянина.

"Эховцы говорят, полчаса меня у входа караулила, — заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян. — Догоняла меня по коридорам, пока добрые эховцы не упрятали меня в венедиктовский кабинет".

При этом сообщившая о своей беременности в марте Маргарита Симоньян дала мастер-класс по этике журналистики юристу ФБК: она объяснила, что об интервью с ней надо договариваться, как и положено, через пресс-службу.

"Харассить беременных женщин по коридорам радиостанции — не лучший метод ведения предвыборной кампании", — написала Маргарита Симоньян.

Любовь Соболь заявила, что хотела получить комментарий о том, что мэр Москвы раздает квартиры очередников своим подчиненным. Она в Twitter написала, что не нравится Маргарите Симоньян. "Оказывается, взаимно", — добавила юрист фонда Навального.

Любовь Соболь выдвинула свою кандидатуру на выборы в Мосгордуму, которые пройдут 8 сентября.

Сотрудникам "Эха Москвы" стоило бы больше позаботиться о комфорте своего гостя, прокомментировал произошедшее телеведущий канала "Россия" Владимир Соловьев.

"А они, уверен, в том или ином виде по крайней мере, если не способствовали, то не препятствовали такого рода провокации, — обрушился Соловьев на коллег, не предотвративших травлю Симоньян, а затем переключился на юриста ФБК. — Соболь остается в своем репертуаре, нет такой низости и подлости, на которую эти люди не пойдут".

Жестче всех на инцидент отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей страничке в соцсетях.

"Соболь – это животное, — написала она в Facebook. – А теперь попробуйте поспорить".