Песков: Россия хочет взаимовыгодных отношений с Великобританией

Россия не планирует менять поведение относительно Великобритании, Москва ждет взаимовыгодных отношений с Лондоном, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков​​​.

Накануне, во время встречи с руководителями международных информагентств президент РФ Владимир Путин заявил, что России и Великобритании нужно "перевернуть страницу, связанную со шпионами и покушениями".

В ответ на это официальный представитель канцелярии премьера Соединенного Королевства заявила позже, что для улучшения отношений с Британией Россия должна изменить свое поведение, передает РИА Новости.

"Нет, менять ничего не будем. Единственное чего Россия хочет — выгодных отношений, основанных на учете интересов друг друга. В этой линии поведения нет ничего предосудительного. А вот как раз иные проявления вредят двусторонним отношениям, и мы видим последствия", — сказал Песков.