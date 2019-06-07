Колонка Андрея Медведева: Союз журналистов должен взять под контроль дело Голунова
6 июня в Москве был задержан журналисты "Медузы" Иван Голунов. Полиция нашла у него при досмотре, а затем при обыске на квартире наркотическое вещество. Многие российские журналисты, в том числе те, кто лично знают Голунова, считают обвинение в попытке сбыть наркотики провокацией. Призыв к правоохранительным органам разобраться в этой истории опубликован на своей странице в Facebook журналист ВГТРК Андрей Медведев.
"Иван Голунов очень крутой журналист. Он делает настоящую расследовательскую журналистику. Причем, делает это честно.
Его расследование про похоронный бизнес не понравилось многим. Некоторым, кстати, потому что он дал высказаться представителям мэрии. Но вот это и есть объективность.
И его задержание выглядит очень и очень странно. Я с трудом могу представить, что журналист-расследователь идет на встречу с источником с пакетом наркотиков в рюкзаке. Тем более, не верю, что Иван торговал наркотиками.
Я сам работал криминальным репортером. По опыту скажу: профессия заставляет быть крайне осторожным, и лишний раз ты не станешь говорить с незнакомым человеком, не то, что наркотики с собой таскать.
Что-то мне подсказывает, что Иван Голунов задел чьи-то шкурные интересы, занимаясь расследованием про микрофинансовые организации, черных кредиторов.
Хотя все, конечно, может быть. И может права полиция. Но я пока не верю.
Я хочу попросить коллег журналистов, в том числе и тех с кем еще в 90-е мы начинали делать криминальную журналистику в России. Наталия Метлина, Роман Бабаян, Екатерина Винокурова, Выворот Смыслов (Саша Анучкин) — давайте поддержим Ивана, и выясним, что там такое происходит.
Я уверен, что Союз журналистов обязан взять дело под свой контроль. Я уверен, что вообще все журналисты не могут не вмешаться в происходящее.
Я хочу попросить лично министра внутренних дел Владимира Колокольцева. Уважаемый Владимир Александрович, пожалуйста, обратите внимание на эту вопиющую ситуацию. Разберитесь, пожалуйста".
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