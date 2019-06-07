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7 июня 201921:01 Александр Христенко

"Помогите спасти нашу маму": дети Богданы Осиповой страдают от решения суда

Шокирующее решение вынес сегодня суд американского Канзаса. Гражданка России Богдана Осипова получила семь лет тюрьмы за то, что вывезла своих детей из США. Она уже провела за решеткой два года, ожидая приговора. Все это время следствие оказывало на нее беспрецедентное давление, вплоть до отправки в изолятор для психически больных. Российский МИД уже потребовал освободить Богдану Осипову. Где сейчас ее дети и когда она сможет их увидеть?

"Международное похищение детей" — так суд в Канзасе классифицировал то, что Богдана Осипова увезла двух дочек и сына в Россию, не уведомив бывшего мужа-американца. В итоге крайне жесткий приговор многодетной матери — семь лет тюрьмы.

Уроженка Уфы Богдана Осипова эмигрировала в США еще пятнадцать лет назад, вышла замуж, получила второе гражданство. У нее трое детей — двое от уже бывшего мужа, американского военного Брайана Мобли. Причем самая младшая родилась уже не в Америке, а в России, когда Богдана решила на время вернуться на родину. Но американский суд во время развода постановил, что дети должны остаться с бывшим мужем. Чтобы оспорить это решение, Богдана вернулась в США в сентябре 2017 года, но ее арестовали сотрудники ФБР. К обвинениям в краже детей добавили вымогательство.

"Если вы знаете содержание этих обвинений, то они, в общем-то, связаны с просьбой Богданы Осиповой помочь с оплатой школы детей, а также выплачивать алименты в соответствии с решением суда города Калининград. Естественно, мы возмущены приговором суда", — прокомментировал консул-советник Генерального консульства Российской Федерации в Хьюстоне Дмитрий Залеткин.

В российском консульстве в Хьюстоне заявили, что приговор фактически поставил Богдану Осипову в положение заложницы. В ход идет откровенный шантаж — в обмен на свободу хотят отобрать детей, которые и так почти два года разлучены с матерью — все это время Богдана провела за решеткой в ожидании приговора.

Сын и дочери остаются в Калининграде под присмотром бабушки и родной тети, которым оформили опеку. И они против возвращения детей.

"Это два года постоянного стресса и шока. Потому что ее не только задержали, они над ней глумились, они ее галоперидолом травили. Она превратилась почти в сидячий скелет, потому что не могла ни есть, ни пить. Старшая дочь недавно говорила с мамой по телефону и спросила у нее: "Мамочка, как давно я тебя не видела?". Богдана ответила, что два года. Дочь в ответ ей: "Мы тебя дождемся, мы тебе нарисуем всякие рисунки и подарочки, приезжай скорей", — говорит опекун детей Богданы Осиповой Елена Полякова.

Отец Брайан Мобли за эти два года уже успел обзавестись новой семьей, но приезжал в Калининград на два дня и требовал детей, причем только своих дочек.

"Он угрожал, что пока мои сестры не будут в США, моя мама будет в американских застенках", — говорит про отца сын Брайана Мобли.

"Она поклялась в верности звездно-полосатому флагу соблюдать законы США. У нас, с точки зрения российского менталитета, можно, знаете ли, свободно в начале развода маме с детьми поехать куда угодно. Но там немного по-другому все происходит и на период бракоразвода есть временный план общения с детьми, то есть запрещено родителям покидать место жительства без разрешения суда", — рассказал адвокат Брайана Мобли Алексей Волосюк.

При этом, стоя прямо перед закованной в кандалы Богданой, в зале суда бывший муж потребовал для нее максимально сурового наказания.

"Это просто ужасная жестокость. Он так ненавидит своих детей, он так желает им страданий. Дети каждый день ждут маму и спрашивают, когда она приедет", — поделилась мать Богданы Осиповой Юлиана Филипюк.

Суд в Калиниграде постановил, что дети должны жить в России с матерью. Дети Богданы Осиповой хором заявляют: 

— Помогите спасти нашу маму!

Даже после освобождения из тюрьмы, решил судья, Богдана Осипова будет под присмотром правоохранительных органов. Еще в течение трех лет она не сможет уехать из Америки, а, значит, не сможет увидеть детей.

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