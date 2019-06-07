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Ситуация на Украине 1 час назад
Газ на Украине снова дорожает. Пока правительство недоумевает, оппозиция договорилась о скидке
"Газпром" готов начать переговоры с Киевом о поставках российского газа со скидкой в 25%. Об этом глава концерна Алексей Миллер заявил по итогам встречи с лидерами партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрием Бойко и Виктором Медведчуком. Украинские политики приехали специально для продолжения переговоров по газовому вопросу.
Спецпредложение "Газпрома": газ для населения Украины может быть дешевле на четверть, если покупать его напрямую у России, а не через европейских посредников.
"Мы рады слышать позитивные реакции украинского общества на перспективы прямых переговоров по газовым вопросам. И, конечно, отмечаем тот энтузиазм и ту настойчивость, которые проявляет партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" в организации прямых переговоров с российской стороной по продлению контракта на транзит через территорию Украины. И по заключению контракта на поставку российского газа на Украину", — заявил Миллер.
Первый раунд состоялся в Москве еще в конце марта. Те же и премьер-министр Медведев. Он подтвердил намерения "Газпрома", но Украина тогда обвинила Бойко и Медведчука в измене.
"Со стороны власти это была бурная негативная реакция. Господин президент, тогда еще Порошенко, просто в конвульсиях политических предсмертных, в агонии начал излагать суть нашей встречи. Кабмин вообще устроил шоу, где выступали и выскакивали из штанов. Господин генеральный прокурор, возбуждающий уголовные дела", — вспоминает Медведчук.
Власть на Украине сменилась, а газовый вопрос по-прежнему остается открытым. Вот что отвечает сегодня "Нафтогаз".
"Мы всегда готовы к переговорам, но исключительно в трехстороннем формате. Любые новые контракты должны заключаться на основе европейских норм и с уважением к решениям международных арбитражей", — говорится в заявлении компании.
Тарифы для населения Украины опять увеличены на 5%. Растущими цифрами в платежках все недовольны, и вот уже ситуацию обсуждают на заседании Верховной рады. Важнейшая тема для страны.
"Я прошу правительство объяснить мне и украинцам такой парадокс. В Европе цена на газ снова снизилась. А на Украине с 1 июня людям снова подняли цену и обещают в июле еще поднять. Объясните мне, пожалуйста, где же та рыночная цена, которую вы обещали украинцам?" – спрашивает парламентариев депутат Олег Ляшко.
Министр энергетики не знает, почему так происходит.
"Анализируя индикаторы всех бирж в Европе, мы увидели, что цена падает, и падает достаточно активно — с 220 гривен почти до 160. А на рынке Украины стоимость почему-то растет", — недоумевает министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.
Объяснения есть у оппозиции.
"Сегодняшнее руководство "Нафтогаза", руководство правительства, они сознательно закупают газ по завышенным ценам, хотя по прямым поставкам мы можем получать его значительно дешевле, а это стоимость хлеба, стоимость сахара, это все товары, которыми пользуются люди каждый день", — поясняет Юрий Бойко.
Снижение цены на газ — обязательный пункт предвыборной программы, которую украинская оппозиция накануне озвучила на своем съезде в Киеве.
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