Упал с лавочки: следов побоев у Голунова не нашли

Задержанного с наркотиками журналиста "Медузы" никто не бил: характерных следов на теле Ивана Голунова найдено не было, обнаружены лишь царапины на спине, полученные при падении с лавочки, в которую он вцепился, чтобы не ехать с полицейскими. Об этом "Интерфаксу" сообщили в ОНК Москвы. Столичное ГУ МВД ранее заявляло, что избиения, о котором писали некоторые СМИ, не было.

Как в беседе с РИА Новости уточнил адвокат Дмитрий Джулай, его клиенту придется провести ночь в ИВС, а на следующий день, как ожидается, ему предъявят обвинение и решат вопрос об аресте. По словам юриста, Голунов "плохо соображает", так как более суток был лишен пищи и сна.

Тем временем, за задержанного в центре Москвы журналиста "Медузы" заступились почти три тысячи коллег, подписавших открытое письмо в его защиту, в котором подчеркивается, что произошедшее – провокация.

Накануне 36-летний расследователь "Медузы" был задержан на Цветном бульваре расфасованными по сверткам четырьмя граммами метилэфедрона. На него завели дело. Свою причастность к наркотикам Иван Голунов отрицает.