Крушения Boeing: компания отложила решение проблемы на три года

Компания Boeing узнала в 2017 году о проблемах в системе предупреждения пилотов об опасном угле атаки самолетов модели 737 МАХ, однако решила заняться ее исправлением только после 2020 года.

С планами компании по модернизации лайнера ознакомились американские законодатели. Они выяснили, что компания намеревалась лишь в 2020 году исправить ошибку, из-за которой в кабине пилотов не раздавался сигнал тревоги в случае неисправности датчиков угла атаки, что могло привести к включению системы коррекции маневрирования, передает ТАСС.

Boeing подтвердил, что изначально ошибку должны были устранить лишь к 2020 году, когда компания планировала начать поставки обновленной версии самолета.

Сбой в работе системы и привел к катастрофам в Индонезии и Эфиопии с сотнями погибших. После этого около десятки стран закрыли свою территорию для пролета самолетов этой модели и приостановили эксплуатацию.

В середине мая газета "Нью-Йорк Таймс" написала, что руководство "Боинга" в свое время отвергало предложение доработать систему, сбой которой привел к крушению.

О том, что "Боинг" знал о проблемах с системой, но молчал, написала и The Wall Street Journal в начале мая.