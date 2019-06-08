Москва получила престижную премию за заботу о деревьях

Москва стала "Европейским городом деревьев". Престижную премию столице вручили за масштабную программу благоустройства "Моя улица" — крупнейший проект такого рода в современной истории города.

В Москве высадили почти 13 тысяч деревьев и более четверти миллиона кустарников. Главная задача программы — создать комфортную среду и сделать столицу удобной для жизни.

Премия учреждена в 2007 году и раз в год вручается одному из городов Европы за выдающийся вклад в заботу о деревьях на своей территории, передает телеканал "Россия 24".