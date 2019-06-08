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Катастрофа в Шереметьеве 1 час назад
Борисов: причин прекращать выпуск SSJ-100 нет
Причин прекращать производство самолета SSJ-100 нет, считает вице-премьер Юрий Борисов. Свою позицию он высказал журналистам на Петербургском международном экономическом форуме.
"В этом нет необходимости", — заявил Борисов, его слова цитирует РИА Новости. Вице-премьер отметил, что речь идет и о прекращении производства, и о пересмотре всего проекта — по его мнению, катастрофа в аэропорту Шереметьево, в которой погиб 41 человек, не может служить поводом для таких решений.
Самолет Sukhoi Superjet-100 компании "Аэрофлот", следовавший 5 мая из Москвы в Мурманск, через полчаса полета экстренно вернулся в аэропорт "Шереметьево" и совершил жесткую посадку. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. В пожаре погибли 40 пассажиров и один член экипажа, пытавшийся открыть аварийный выход. Следствие рассматривает ряд версий катастрофы, среди которых недостаточная квалификация пилотов, техническая неисправность и неблагоприятные погодные условия.
Борисов считает, что выпуск самолетов должен продолжаться, так как на SSJ-100 сохраняется спрос как на внутреннем, так и на внешнем рынке. К тому же пока нет подтверждения того, что причиной трагедии стала неисправность самолета. Скорее всего, речь идет о "совокупности факторов" и "экстраординарным случае". Он подчеркнул, что "претензий к самолету как к техническому средству нет". А той ситуации, в какую попал самолет, не выдержало бы ни одно судно. Как летательное средство самолет не вызывает сомнений. Борисов напомнил, что в ходе разработки самолет прошел российскую и европейскую сертификацию, цикл испытаний, в том числе и статических, по итогам которых снимались ограничения на полеты.
"Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) продолжит работу над снижением себестоимости самолета путем через импортозамещение, а также над совершенствованием системы послепродажного обслуживания. Будут созданы автоматизированные склады для значительного сокращения сроков восстановление летной годности самолета. При этом вероятность западных санкций не повлияет на проект "Суперджет" после вхождения ОАК в состав госкорпорации "Ростех" в 2020 году. "Мы будем делать все, чтобы продолжать проект", — пообещал вице-премьер.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о переходе ОАК под контроль Ростеха — госкорпорация получит 92,31% акций ОАК. Ростех готов инвестировать 50 миллиардов рублей в проект по созданию пассажирского среднемагистрального самолета МС-21.
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