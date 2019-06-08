Ивана Голунова увезли в больницу

Корреспондент интернет-издания "Медуза" Иван Голунов, обвиняемый в покушении на сбыт наркотиков, отправлен в больницу из-за жалоб на плохое самочувствие. Журналиста отправили на медицинское обследование в 71-ю городскую больницу, рассказал председатель редакционного совета "Новой газеты" Дмитрий Муратов.

По словам Муратова, на госпитализации настаивали сам Голунов и его адвокаты, передает "Интерфакс". Информацию о том, что Голунова везут в больницу, подтвердил в своем телеграм-канале главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

По сообщению пресс-службы столичной полиции, Голунов пожаловался на плохое самочувствие, после чего врачи вызванной для него скорой помощи по результатам осмотра приняли решение о направлении задержанного в медицинское учреждение для проведения обследования.

Шестого июня 36-летнего расследователя "Медузы" задержали на Цветном бульваре в столице с расфасованными по сверткам четырьмя граммами наркотического средства метилэфедрона. Затем в арендуемой Голуновым квартире на Вешняковской улице в Москве, по данным полиции, были обнаружены электронные весы, три пакета и сверток с порошкообразным веществом (позже сообщалось, что это кокаин). Осмотр квартиры проводился в присутствии понятых.

Ранее сегодня сообщалось, что Ивану Голунову предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Сообщалось также, что за журналиста готовы поручиться председатель редакционного совета "Новой газеты" Дмитрий Муратов и главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.