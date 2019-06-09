Артем Дзюба: очень рады, что победили, тем более с таким счетом

В матче третьего тура отборочного раунда чемпионата Европы-2020 сборная Росси в Саранске разгромила команду Сан-Марино со счетом 9:0. Капитан российской команды, форвард Артем Дзюба, оформивший в игре покер, поделился впечатлениями от победы.

"Приятно обыграть такую компанию. В любом случае самое главное, что сыграли концентрированно. Сан-Марино – очень опасный соперник, первые 25 минут не удавалось их вскрыть. Еще минут 10-15 — и началась бы если не паника, то легкое раздражение точно, – приводит слова Дзюбы пресс-служба РФС. – Очень рады, что победили, тем более с таким счетом.

Напомним, Россия с шестью очками занимает второе место в группе I. В следующем матче подопечные Станислава Черчесова во вторник, 11 июня сыграют с командой Кипра.