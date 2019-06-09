Защита Голунова пожаловалась в Следком на полицейских

Заявление с просьбой проверить действия полицейских, задерживавших корреспондента "Медузы" Ивана Голунова, подано в Следственный комитет России. Заявление адвоката Ольги Динзе в СКР опубликовал руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков. Адвокаты "Агоры" защищают Голунова.

Динзе просит проверить заявления Голунова о фактах незаконного применения к нему насилия и причинения ему телесных повреждений при проведении с ним следственных и процессуальных действий 6 июня сотрудниками Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу Главного управления МВД РФ по городу Москве. В случае подтверждения данных фактов адвокат просит принять процессуальное решение.

По словам Голунова, он получил "телесные повреждения в области спины, головы и других частей тела". При этом, подчеркивает адвокат, на фактическое заявление журналиста о совершении преступления в рамках его собственного уголовного дела Следственное управление столичного УВД по ЗАО "никаким образом не отреагировало".

Действия указанных оперативных сотрудников адвокат Голунова просит проверить на признаки злоупотребления и превышения должностных полномочий, передает "Интерфакс".

Накануне Никулинский суд Москвы отказался заключить Голунова под стражу по ходатайству следствия и избрал ему в качестве меры пресечения домашний арест сроком до 7 августа. В суде журналист заявил, что считает себя невиновным и что готов сотрудничать со следствием, "если оно будет играть по честным правилам игры". Уголовное дело в отношении Голунова передано для расследования из УВД Западного административного округа Москвы в Главное управление МВД РФ по городу Москве.

Ранее в субботу, 8 июня, Голунову предъявили обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Шестого июня 36-летнего расследователя "Медузы" задержали на Цветном бульваре в столице с расфасованными по сверткам четырьмя граммами наркотического средства метилэфедрона. Затем в арендуемой Голуновым квартире на Вешняковской улице в Москве, по данным полиции, были обнаружены электронные весы, три пакета и сверток с порошкообразным веществом (позже сообщалось, что это кокаин). Осмотр квартиры проводился в присутствии понятых.