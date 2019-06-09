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Задержание Ивана Голунова 1 час назад
Голунов дал интервью "Дежурной части"
Корреспонденту программы "Вести. Дежурная часть" удалось пообщаться с журналистом Иваном Голуновым, обвиняемым в попытке сбыта наркотиков. Интервью было записано в здании Управления внутренних дел Западного административного округа столицы, где журналист находился до избрания ему меры пресечения.
По словам Голунова, он никогда не употреблял наркотики и никогда не имел их при себе — "если ими не считаются таблетки, которые ему выписывал доктор год назад по рецепту". "Таблетки — как мне говорили, это какие-то легкие психотропные вещества", — поясняет он.
"Я журналист, я занимаюсь расследованиями", — говорит Голунов.
В ходе интервью выяснилось, что журналист не является штатным корреспондентом "Медузы", а работает с интернет-изданием по договору. "Я выполняю работу, мне платят за нее деньги", — рассказал он.
Трудовая книжка, по словам Голунова, находится у него на руках. "Там, где я захочу, там я и работаю", — говорит он.
До своего задержания Иван Голунов занимался журналистскими расследованиями — в частности, писал о ритуальном бизнесе. В одной из статей он описывал схемы отъема жилья у москвичей, и даже использовал материалы из расследований руководителя программы "Вести. Дежурная часть" Эдуарда Петрова.
"У вас недавно выходил фильм о кредитах под залог недвижимости, у меня выходила заметка о двух эпизодах из вашего расследования, чуть более детальная. Вы описываете человеческие истории, я описывал, кто это организовывал", — рассказал Голунов.
Своей вины журналист по-прежнему не признает и считает, что от следствия ему скрывать нечего. Голунов также подтвердил, что интервью "Дежурной части" дал добровольно, что корреспондент программы не оказывал на него давления и не угрожал ему, и что он сам, по-журналистски, решил ответить на заданные ему вопросы.
Шестого июня 36-летнего журналиста задержали на Цветном бульваре в столице с расфасованными по сверткам четырьмя граммами наркотического средства метилэфедрона. Затем в арендуемой Голуновым квартире на Вешняковской улице в Москве, по данным полиции, были обнаружены электронные весы, три пакета и сверток с порошкообразным веществом (позже сообщалось, что это кокаин). Накануне Голунову предъявили обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, позже суд отправил его под домашний арест.
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