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9 июня 201917:13

Митрополит Амфилохий: президент Черногории пытается возглавить церковь

Православие.ру

Президент Черногории Мило Джуканович требует от церкви не вмешиваться в политику, а сам при этом старается церковь возглавить, заявил митрополит Черногорский и Приморский Сербской православной церкви Амфилохий.

Ранее Джуканович на партийном съезде обвинил церковь в том, что он препятствует европеизации общества, сохраняя религиозную монополию в стране. И добавил, что воспользуется опытом Украины, чтобы добиться автокефалии непризнанной черногорской церкви.

Амфилохий, по его словам, был шокирован услышанным. Это первый случай в истории, когда атеист создает церковь. В Сирии он видел, как мирно сосуществуют мусульмане и христиане, и президенты не вмешиваются в их внутреннюю кухню. Поэтому заявление Джукановича было поразительным.

Митрополит Амфилохий уже говорил о том, что черногорскую церковь, о которой заговорили только в 1970-1980-х годах, признает исключительно Киевский патриархат Денисенко, передает ТАСС.

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